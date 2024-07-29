Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области мотоцикл столкнулся с грузовиком — есть жертвы arrow

В Харьковской области мотоцикл столкнулся с грузовиком — есть жертвы

29 июля 2024 15:59
Катерина Османская - Редактор
ДТП в Харьковской области — на дороге столкнулись мотоцикл и грузовик
Последствия ДТП в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region
Катерина Османская - Редактор

В поселке Песочин Харьковской области 28 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл врезался в грузовик, в результате чего 25-летний водитель умер.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в понедельник, 29 июля.

Читайте также:

ДТП в Харьковской области

Правоохранители рассказали, что 28 июля около 19:50 на перекрестке в поселке Песочин мотоцикл Kawasaki столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.

ДТП в Харьковской области
Последствия ДТП в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region
ДТП в Харьковской области
Последствия ДТП в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region
ДТП в Харьковской области
Последствия ДТП в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

В результате аварии тяжелые травмы получил 25-летний водитель мотоцикла, от которых он умер в больнице.

"Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

null
Скриншот сообщения полиции Харьковщины

Напомним, 28 июля во Львове автомобиль сбил ребенка. Очевидцы сообщают, что пострадавшая перебегала дорогу.

Кроме того, 27 июля поздно вечером в Одессе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали два подростка и один погиб.

Также мы сообщали, что в центре Киева 27 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека: двое пассажиров и пешеход. Водитель внедорожника Audi не справился с управлением и наехал на металлический забор.

ДТП полиция Харьковская область автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ