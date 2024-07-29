ДТП в Харьковской области — на дороге столкнулись мотоцикл и грузовик

Последствия ДТП в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

В поселке Песочин Харьковской области 28 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл врезался в грузовик, в результате чего 25-летний водитель умер.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в понедельник, 29 июля.

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Правоохранители рассказали, что 28 июля около 19:50 на перекрестке в поселке Песочин мотоцикл Kawasaki столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.

Последствия ДТП в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия ДТП в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия ДТП в Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

В результате аварии тяжелые травмы получил 25-летний водитель мотоцикла, от которых он умер в больнице.

"Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения полиции Харьковщины

Напомним, 28 июля во Львове автомобиль сбил ребенка. Очевидцы сообщают, что пострадавшая перебегала дорогу.

Кроме того, 27 июля поздно вечером в Одессе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали два подростка и один погиб.

Также мы сообщали, что в центре Киева 27 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека: двое пассажиров и пешеход. Водитель внедорожника Audi не справился с управлением и наехал на металлический забор.