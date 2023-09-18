Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині незаконно торгували алкоголем під час "сухого закону" arrow

На Харківщині незаконно торгували алкоголем під час "сухого закону"

18 вересня 2023 17:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині незаконно торгували алкоголем під час "сухого закону"
Конфісковані алкогольні напої. Фото ілюстративне: Кравс Євгеній / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В одному із магазинів у селищі Борова здійснювався продаж алкоголю без ліцензії. Власникам загрожує штраф від 17000 до 34000 гривень

Про це повідомляє Поліція Харківської області

Читайте також:

Матеріали справи 

Як розповідають правоохоронці, 18 вересня працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.

Поліцейські склали адмінпротокол через порушення порядку провадження господарської діяльності.

Матеріали справи направлено до суду для ухвалення рішення. Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень).

  • Конфісковані алкогольні напої. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Конфісковані алкогольні напої. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Конфісковані алкогольні напої. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
1 / 3

До цього Борівська селищна рада повідомляла, що  з 9 вересня 2023 року на території громади діятиме заборона на продаж алкоголю та інших спиртовмісних речовини, у тому числі пива і слабоалкогольних напоїв.

Нагадаємо, що в Одеській області Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало провадження до суду щодо незаконного продажу алкоголю. За інформацією правоохоронців, "елітний алкоголь", зокрема віскі, коньяк та горілку, продавали у точках роздрібної торгівлі на стихійних ринках Одеської області.

Також ми писали про те, що в Кабміні планують на 20% збільшити акциз на цигарки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз