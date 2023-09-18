На Харківщині незаконно торгували алкоголем під час "сухого закону"

Конфісковані алкогольні напої. Фото ілюстративне: Кравс Євгеній / УНІАН

В одному із магазинів у селищі Борова здійснювався продаж алкоголю без ліцензії. Власникам загрожує штраф від 17000 до 34000 гривень

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Матеріали справи

Як розповідають правоохоронці, 18 вересня працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.

Поліцейські склали адмінпротокол через порушення порядку провадження господарської діяльності.

Матеріали справи направлено до суду для ухвалення рішення. Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень).

Конфісковані алкогольні напої. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Конфісковані алкогольні напої. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Конфісковані алкогольні напої. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 3

До цього Борівська селищна рада повідомляла, що з 9 вересня 2023 року на території громади діятиме заборона на продаж алкоголю та інших спиртовмісних речовини, у тому числі пива і слабоалкогольних напоїв.

Нагадаємо, що в Одеській області Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало провадження до суду щодо незаконного продажу алкоголю. За інформацією правоохоронців, "елітний алкоголь", зокрема віскі, коньяк та горілку, продавали у точках роздрібної торгівлі на стихійних ринках Одеської області.

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