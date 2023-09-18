Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области незаконно торговали алкоголем во время "сухого закона" arrow

В Харьковской области незаконно торговали алкоголем во время "сухого закона"

18 сентября 2023 17:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области незаконно торговали алкоголем во время "сухого закона"
Конфискованные алкогольные напитки. Фото иллюстративное: Кравс Евгений / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В одном из магазинов в поселке Боровая велась продажа алкоголя без лицензии. Владельцам грозит штраф от 17000 до 34000 гривен

Об этом сообщает Полиция Харьковской области .

Читайте также:

Материалы дела

Как рассказывают правоохранители, 18 сентября работники сектора полицейской деятельности №1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области изъяли из торговой точки более 280 бутылок алкогольной продукции.

Полицейские составили админпротокол из-за нарушения порядка хозяйственной деятельности.

Материалы дела направлен в суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает штрафот 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17000 до 34000 гривен).

  • Конфискованные алкогольные напитки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Конфискованные алкогольные напитки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Конфискованные алкогольные напитки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
1/3 _ 3

До этого Боровский поссовет сообщал, что с 9 сентября 2023 года на территории общины будет действовать запрет на продажу алкоголя и других спиртосодержащих веществ, в том числе пива и слабоалкогольных напитков.

Напомним, что в Одесской области Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило производство в суд по незаконной продаже алкоголя. По информации правоохранителей, "элитный алкоголь", в частности, виски, коньяк и водку, продавали в точках розничной торговли на стихийных рынках Одесской области.

Также мы писали о том, что в Кабмине планируют на 20% увеличить акциз на сигареты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Что точно не стоит делать во время войны — так это быть и красивым, и умным. Интервью с Гетманцевым

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз