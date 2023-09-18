В Харьковской области незаконно торговали алкоголем во время "сухого закона"

Конфискованные алкогольные напитки. Фото иллюстративное: Кравс Евгений / УНИАН

В одном из магазинов в поселке Боровая велась продажа алкоголя без лицензии. Владельцам грозит штраф от 17000 до 34000 гривен

Об этом сообщает Полиция Харьковской области .

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Материалы дела

Как рассказывают правоохранители, 18 сентября работники сектора полицейской деятельности №1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области изъяли из торговой точки более 280 бутылок алкогольной продукции.

Полицейские составили админпротокол из-за нарушения порядка хозяйственной деятельности.

Материалы дела направлен в суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает штрафот 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17000 до 34000 гривен).

Конфискованные алкогольные напитки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Конфискованные алкогольные напитки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Конфискованные алкогольные напитки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/3 _ 3

До этого Боровский поссовет сообщал, что с 9 сентября 2023 года на территории общины будет действовать запрет на продажу алкоголя и других спиртосодержащих веществ, в том числе пива и слабоалкогольных напитков.

Напомним, что в Одесской области Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило производство в суд по незаконной продаже алкоголя. По информации правоохранителей, "элитный алкоголь", в частности, виски, коньяк и водку, продавали в точках розничной торговли на стихийных рынках Одесской области.

Также мы писали о том, что в Кабмине планируют на 20% увеличить акциз на сигареты.