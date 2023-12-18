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На Харківщині оголосили підозру зраднику, який був помічником гауляйтера

18 грудня 2023 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Харківщині оголосили підозру зраднику, який був помічником гауляйтера
Працівник Харківської обласної прокуратури. Фото: пресслужба
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ще одному зраднику, який обіймав керівну посаду в окупаційній адміністрації у Харківській області, повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

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Правоохоронці розповіли, що 26-річний мешканець села Чернещина Ізюмського району у червні минулого року добровільно обійняв посаду "помощника начальника (с. Изюмское) Боровского территориального управления ВГА Изюмского района Харковской области".  

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Колаборант з Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Він брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, збирав та формував списки місцевих мешканців, які передавав представникам РФ. Окрім того, зрадник контролював побутові та соціальні сфери села, а також розпоряджався майном Ізюмського старостинського округу на благо ворогу. 

"Підозрюваний переховується від українського слідства на території держави-агресора. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання чекає на зрадника

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Києві засудили колишнього помічника начальника херсонської виправної колонії за колабораційну діяльність. За ґратами зрадник проведе 14 років. 

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