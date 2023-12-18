Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области объявили подозрение предателю, который был помощником гауляйтера arrow

В Харьковской области объявили подозрение предателю, который был помощником гауляйтера

18 декабря 2023 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харьковской области объявили подозрение предателю, который был помощником гауляйтера
Работник Харьковской областной прокуратуры. Фото: пресс-служба
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Еще одному предателю, занимавшему руководящий пост в оккупационной администрации в Харьковской области, сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре .

Читайте также:

Что известно о сотрудничестве предателя с оккупантами

Правоохранители рассказали, что 26-летний житель села Чернещина Изюмского района в июне прошлого года вступил в должность "помощника начальника (с. Изюмское) Боровского территориального управления ВГА Изюмского района Харьковской области".

null
Коллаборант из Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Он принимал участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, собирал и формировал списки местных жителей, которые передавал представителям РФ. Кроме того, предатель контролировал бытовые и социальные сферы села, а также распоряжался имуществом Изюмского старостинского округа во благо врагу.

"Подозреваемый скрывается от украинского следствия на территории государства-агрессора. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет предателя

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области ему заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Киеве осудили бывшего помощника начальника херсонской исправительной колонии за коллаборационную деятельность. За решеткой предатель проведет 14 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме