В Харьковской области объявили подозрение предателю, который был помощником гауляйтера

Работник Харьковской областной прокуратуры. Фото: пресс-служба

Еще одному предателю, занимавшему руководящий пост в оккупационной администрации в Харьковской области, сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре .

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Правоохранители рассказали, что 26-летний житель села Чернещина Изюмского района в июне прошлого года вступил в должность "помощника начальника (с. Изюмское) Боровского территориального управления ВГА Изюмского района Харьковской области".

Коллаборант из Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Он принимал участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, собирал и формировал списки местных жителей, которые передавал представителям РФ. Кроме того, предатель контролировал бытовые и социальные сферы села, а также распоряжался имуществом Изюмского старостинского округа во благо врагу.

"Подозреваемый скрывается от украинского следствия на территории государства-агрессора. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет предателя

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области ему заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Киеве осудили бывшего помощника начальника херсонской исправительной колонии за коллаборационную деятельность. За решеткой предатель проведет 14 лет.