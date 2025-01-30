Нацполіція винесла підозру російському окупанту, який гвалтував українку

Російські окупанти. Ілюстраційне фото: Генштаб ЗСУ

Слідчі Харківської області винесли заочну підозру 31-річному солдату армії РФ, який викрав на тимчасово окупованій території України дівчину, гвалтував її утримуючи у Бєлгороді. Окупанту загрожує до 12 років тюрми, якщо вдасться затримати.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацполіції.

Читайте також:

Деталі справи

Окупант РФ, якому винесено підозру. Фото: Нацполіція

Слідчі заявили, що березня по вересень 2022 року територія Ізюмського району Харківської області перебувала під окупацією російських військ. За цей період, військовослужбовець РФ неодноразово вчиняв злочини сексуального насильства щодо 21-річної місцевої жительки, скориставшись погрозами та зброєю.

В червні 2022 року, за погодженням з двома іншими військовими РФ, обвинувачений викрав потерпілу та незаконно перевів її на територію Російської Федерації, де вона була утримувана проти своєї волі протягом року.

Жертві вдалося вирватися з полону лише після затримання обвинуваченого військовою службою РФ за ухилення від проходження служби. Повернувшись на територію України, потерпіла звернулася до правоохоронних органів з заявою.

За даним фактом слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, заочно повідомили 31-річному фігуранту про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 438, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, з окупованих територій повернули на підконтрольну Україні територію ще п'ять дітей. Це вдалося завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA.

Окрім цього, в Україні судили колаборанта, який командував проросійськими бойовиками у Херсонській області.