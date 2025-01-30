Нацполиция вынесла подозрение российскому оккупанту, который насиловал украинку

В Харьковской области оккупант похитил украинку и вывез в рабство
Следственные Харьковской области вынесли заочное подозрение 31-летнему солдату армии РФ, который похитил на временно оккупированной территории Украины девушку, насиловал ее удерживая в Белгороде. Оккупанту грозит до 12 лет тюрьмы, если удастся задержать.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.
Детали дела
Следователи заявили, что с марта по сентябрь 2022 года территория Изюмского района Харьковской области находилась под оккупацией российских войск. За этот период, военнослужащий РФ неоднократно совершал преступления сексуального насилия в отношении 21-летней местной жительницы, воспользовавшись угрозами и оружием.
В июне 2022 года, по согласованию с двумя другими военными РФ, обвиняемый похитил потерпевшую и незаконно перевел ее на территорию Российской Федерации, где она была удерживаемая против своей воли в течение года.
Жертве удалось вырваться из плена только после задержания обвиняемого военной службой РФ за уклонение от прохождения службы. Вернувшись на территорию Украины, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
По данному факту следователи Следственного управления ГУНП в Харьковской области, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры, заочно сообщили 31-летнему фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 438, частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
В соответствии с санкцией статьи подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Соответственно санкции статьи подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Напомним, с оккупированных территорий вернули на подконтрольную Украине территорию еще пять детей. Это удалось благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA.
Кроме этого, в Украине судили коллаборанта, который командовал пророссийскими боевиками в Херсонской области.
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