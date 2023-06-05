На Харківщині окупанти пошкодили трубопровід із аміаком, — Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Російські окупаційні війська вчергове завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу увечері 5 червня був пошкоджений трубопровід із аміаком.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Що відомо про наслідки обстрілу

"У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу", — повідомив чиновник.

Він також поінформував, що в області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.

"Про всі деталі будемо повідомляти згодом. Довіряйте інформації лише із офіційних джерел", — додав він.

Повідомлення Олега Синєгубова про наслідки обстрілу у Куп'янському районі. Фото: t.me/synegubov

У чому небезпека аміаку

Аміак — отруйний газ з різким запахом, без кольору. При потраплянні в повітря аміак починає взаємодіяти з вологою на поверхні шкіри та слизових оболонок людського організму (очей, рота, носа, легенів тощо), спричиняючи опіки.

Протиотрути від аміаку немає, але можна мінімізувати його шкідливий вплив.

Що робити у разі хімічної аварії та забруднення аміаком

Раніше Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації щодо алгоритму дій у разі витоку аміаку.

Щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкніть телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередьте близьких про небезпеку;

вимкніть побутові прилади та газ.

Якщо розпочнеться евакуація з населеного пункту, потрібно взяти з собою аптечку. Також МОЗ радить одягатися таким чином, щоб залишити якомога менше відкритої шкіри. На відкритому повітрі потрібно використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або розчином оцтової або лимонної кислоти.

Якщо відбувся викид аміаку, краще пересувати низинами, оскільки цей газ легший за повітря. Намагайтеся якомога швидше залишити зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Перша допомога при отруєнні аміаком

Якнайшвидше винесіть людину на свіже повітря.

Транспортуйте його в положенні лежачи.

За можливості перевдягнути потерпілого.

У випадку ураження шкіри — промити чистою водою.

Стануть у нагоді примочки з 5% розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Один чоловік загинув, також відомо про дев'ятьох поранених.