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В Харьковской области оккупанты повредили трубопровод с аммиаком, — Синегубов

5 июня 2023 21:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Харьковской области оккупанты повредили трубопровод с аммиаком, — Синегубов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Харьковщине. В результате обстрела вечером, 5 июня, был поврежден трубопровод с аммиаком.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Что известно о последствиях обстрела

"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода", — сообщил чиновник.

Он также проинформировал, что в области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.

"Обо всех деталях будем сообщать со временем. Доверяйте информации только из официальных источников", — добавил он.

Сообщение Олега Синегубова о последствиях обстрелов в Купянском районе. Фото: t.me/synegubov
Сообщение Олега Синегубова о последствиях обстрелов в Купянском районе. Фото: t.me/synegubov

В чем опасность аммиака

Аммиак — ядовитый газ с резким запахом, без цвета. При попадании в воздух аммиак начинает взаимодействовать с влагой на поверхности кожи и слизистых оболочек человеческого организма (глаз, рта, носа, легких и т.п.), вызывая ожоги.

Противоядия от аммиака нет, но можно минимизировать его вредное воздействие.

Что делать в случае химической аварии и загрязнения аммиаком

Ранее Министерство здравоохранения предоставило рекомендации по алгоритму действий в случае утечки аммиака.

  • плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  • заклейте щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включите телевизор или радио для получения дальнейших инструкций;
  • предупредите близких об опасности;
  • выключите бытовые приборы и газ.

Если начнется эвакуация из населённого пункта, нужно взять с собой аптечку. Также Минздрав советует одеваться таким образом, чтобы оставить как можно меньше открытой кожи. На открытом воздухе следует использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или раствором уксусной или лимонной кислоты.

Если произошел выброс аммиака лучше передвигать низинами, поскольку этот газ легче воздуха. Старайтесь поскорее покинуть зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Первая помощь при отравлении аммиаком

  • Быстрее вынесите человека на свежий воздух.
  • Транспортируйте его в положении лежа.
  • По возможности переодеть потерпевшего.
  • В случае поражения кожи — промыть чистой водой.
  • Пригодятся примочки из 5% раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

Напомним, сегодня, 5 июня, российские оккупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине. Один человек погиб, также известно о девяти раненых.

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