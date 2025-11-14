Окупанти знову атакували Харківщину — під ударом опинилося авто газової служби

На Харківщині окупанти вдарили по автомобілю газової служби
Російські окупанти атакували Харківську область. Зокрема, загарбники вдарили по службовому автомобілю газової служби.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у пʼятницю, 14 листопада.
Обстріл Харківщини
"За даними слідства, у с. Черкаські Тишки 14 листопада близько 07:30 ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль газової служби, який виїхав на ремонт раніше пошкодженого газопроводу. Без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
А у ніч проти 14 листопада місто Чугуїв зазнало масованої атаки 13 ударними дронами. Загарбники пошкодили цивільне підприємство.
Крім того, 13 листопада близько 16:00 окупанти обстріляли село Гусинка Куп’янського району та поранили 74-річного чоловіка.
Наразі розпочато досудові розслідування через воєнні злочини Росії.
Нагадаємо, 14 листопада російські окупанти атакували Чорноморськ Одеської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.
Крім того, у ніч проти 14 листопада загарбники масовано атакували Київ. Окупанти вбили пʼятьох людей.
Читайте Новини.LIVE!