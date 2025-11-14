Окупанти знову атакували Харківщину — під ударом опинилося авто газової служби

Пошкоджений автомобіль. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти атакували Харківську область. Зокрема, загарбники вдарили по службовому автомобілю газової служби.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у пʼятницю, 14 листопада.

Обстріл Харківщини

"За даними слідства, у с. Черкаські Тишки 14 листопада близько 07:30 ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль газової служби, який виїхав на ремонт раніше пошкодженого газопроводу. Без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

А у ніч проти 14 листопада місто Чугуїв зазнало масованої атаки 13 ударними дронами. Загарбники пошкодили цивільне підприємство.

Крім того, 13 листопада близько 16:00 окупанти обстріляли село Гусинка Куп’янського району та поранили 74-річного чоловіка.

Наразі розпочато досудові розслідування через воєнні злочини Росії.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 листопада російські окупанти атакували Чорноморськ Одеської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Крім того, у ніч проти 14 листопада загарбники масовано атакували Київ. Окупанти вбили пʼятьох людей.