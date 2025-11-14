Оккупанты снова атаковали Харьковщину — под ударом оказалось авто газовой службы

Поврежденный автомобиль. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В частности, захватчики ударили по служебному автомобилю газовой службы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 14 ноября.

Обстрел Харьковщины

"По данным следствия, в с. Черкасские Тишки 14 ноября около 07:30 вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль газовой службы, который выехал на ремонт ранее поврежденного газопровода. Без пострадавших", — говорится в сообщении.

А в ночь на 14 ноября город Чугуев подвергся массированной атаке 13 ударными дронами. Захватчики повредили гражданское предприятие.

Кроме того, 13 ноября около 16:00 оккупанты обстреляли село Гусинка Купянского района и ранили 74-летнего мужчину.

Сейчас начато досудебные расследования из-за военных преступлений России.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 14 ноября российские оккупанты атаковали Черноморск Одесской области. В результате обстрела погибли два человека.

Кроме того, в ночь на 14 ноября захватчики массированно атаковали Киев. Оккупанты убили пятерых человек.