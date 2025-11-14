Оккупанты снова атаковали Харьковщину — под ударом оказалось авто газовой службы

На Харьковщине оккупанты ударили по автомобилю газовой службы
Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В частности, захватчики ударили по служебному автомобилю газовой службы.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 14 ноября.
Обстрел Харьковщины
"По данным следствия, в с. Черкасские Тишки 14 ноября около 07:30 вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль газовой службы, который выехал на ремонт ранее поврежденного газопровода. Без пострадавших", — говорится в сообщении.
А в ночь на 14 ноября город Чугуев подвергся массированной атаке 13 ударными дронами. Захватчики повредили гражданское предприятие.
Кроме того, 13 ноября около 16:00 оккупанты обстреляли село Гусинка Купянского района и ранили 74-летнего мужчину.
Сейчас начато досудебные расследования из-за военных преступлений России.
Напомним, 14 ноября российские оккупанты атаковали Черноморск Одесской области. В результате обстрела погибли два человека.
Кроме того, в ночь на 14 ноября захватчики массированно атаковали Киев. Оккупанты убили пятерых человек.
