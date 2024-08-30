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На Харківщині перекриють рух шляхопроводом на "дорозі життя"

30 серпня 2024 11:57
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
На Харківщині відремонтують шляхопровід на автодорозі Р-51
Ремонтні роботи на шляхопроводі Мерефа – Лозова – Павлоград. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Харківській області з наступного тижня розпочнуть аварійні ремонтні роботи на шляхопроводі неподалік Первомайська. Через це перекриють рух на споруді та влаштують об'їзд місцевою дорогою.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

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Фахівці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області виявили численні руйнування на шляхопроводі.

"Нещодавно, обстежуючи штучну споруду, побудовану ще у 70-х роках минулого століття, фахівці виявили цілий ряд пошкоджень – починаючи від руйнування підходів до шляхопроводу та покриття самої дороги й завершуючи великими обсягами ураження корозією арматури", — пояснили у пресслужбі. 

шляхопровід Р-51
Пошкодження на шляхопроводі. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Шляхопровід
Шляхопровід. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На шляхопроводі у ході ремонтних робіт планують підсилити наявні опори, влаштувати підходи до штучної споруди та укріпити насип. Внаслідок запланованих ремонтних робіт, на шляхопроводі перекриють повністю рух. Водії зможуть дістатися до необхідного місця в об'їзд місцевою дорогою.

Р-51 ремонт
Пошкоджені опори на шляхопроводі. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
ремонтні роботи Харківська область
Початок ремонтних робіт на шляхопроводі. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Дорога життя на Харківщині

Дорогу Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград є важливим та основним військово-логістичним маршрутом на Харківщині. Через важливу стратегічну роль такі дороги у побуті називають "дорогами життя"

"Автомобільна дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград сьогодні є одним із основних військово-логістичних маршрутів регіону, тож перебуває під постійним контролем Служби відновлення у Харківській області", — заявили у відомсті.

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