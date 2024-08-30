На Харківщині відремонтують шляхопровід на автодорозі Р-51

На Харківщині перекриють рух шляхопроводом на "дорозі життя"
У Харківській області з наступного тижня розпочнуть аварійні ремонтні роботи на шляхопроводі неподалік Первомайська. Через це перекриють рух на споруді та влаштують об'їзд місцевою дорогою.
Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Ремонт шляхопроводу
Фахівці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області виявили численні руйнування на шляхопроводі.
"Нещодавно, обстежуючи штучну споруду, побудовану ще у 70-х роках минулого століття, фахівці виявили цілий ряд пошкоджень – починаючи від руйнування підходів до шляхопроводу та покриття самої дороги й завершуючи великими обсягами ураження корозією арматури", — пояснили у пресслужбі.
На шляхопроводі у ході ремонтних робіт планують підсилити наявні опори, влаштувати підходи до штучної споруди та укріпити насип. Внаслідок запланованих ремонтних робіт, на шляхопроводі перекриють повністю рух. Водії зможуть дістатися до необхідного місця в об'їзд місцевою дорогою.
Дорога життя на Харківщині
Дорогу Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград є важливим та основним військово-логістичним маршрутом на Харківщині. Через важливу стратегічну роль такі дороги у побуті називають "дорогами життя".
"Автомобільна дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград сьогодні є одним із основних військово-логістичних маршрутів регіону, тож перебуває під постійним контролем Служби відновлення у Харківській області", — заявили у відомсті.
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