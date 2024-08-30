В Харьковской области отремонтируют путепровод на автодороге Р-51

Ремонтные работы на путепроводе Мерефа – Лозовая – Павлоград. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области со следующей недели начнут аварийные ремонтные работы на путепроводе недалеко от Первомайска. Поэтому перекроют движение на сооружении и устроят объезд по местной дороге.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Читайте также:

Ремонт путепровода

Специалисты Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области обнаружили многочисленные разрушения на путепроводе .

"Недавно, обследуя искусственное сооружение, построенное еще в 70-х годах прошлого века, специалисты обнаружили целый ряд повреждений — начиная от разрушения подходов к путепроводу и покрытию самой дороги и завершая большими объемами поражения коррозией арматуры", — пояснили в пресс-службе.

Повреждения на путепроводе. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Путепровод. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На путепроводе в ходе ремонтных работ планируется усилить имеющиеся опоры, устроить подходы к искусственному сооружению и укрепить насыпь. В результате запланированных ремонтных работ, на путепроводе перекроют полностью движение. Водители смогут добраться до необходимого места в объезд по местной дороге.

Повреждены сопротивления на путепроводе. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Начало ремонтных работ на путепроводе. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорога жизни на Харьковщине

Дорога Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград является важным и основным военно-логистическим маршрутом на Харьковщине. Из-за важной стратегической роли такие дороги в быту называют "дорогами жизни".

"Автомобильная дорога Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград сегодня является одним из основных военно-логистических маршрутов региона, поэтому находится под постоянным контролем Службы восстановления в Харьковской области", — заявили в ведомстве.