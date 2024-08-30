В Харьковской области отремонтируют путепровод на автодороге Р-51

На Харьковщине перекроют движение по путепроводу на "дороге жизни"
В Харьковской области со следующей недели начнут аварийные ремонтные работы на путепроводе недалеко от Первомайска. Поэтому перекроют движение на сооружении и устроят объезд по местной дороге.
Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Ремонт путепровода
Специалисты Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области обнаружили многочисленные разрушения на путепроводе .
"Недавно, обследуя искусственное сооружение, построенное еще в 70-х годах прошлого века, специалисты обнаружили целый ряд повреждений — начиная от разрушения подходов к путепроводу и покрытию самой дороги и завершая большими объемами поражения коррозией арматуры", — пояснили в пресс-службе.
На путепроводе в ходе ремонтных работ планируется усилить имеющиеся опоры, устроить подходы к искусственному сооружению и укрепить насыпь. В результате запланированных ремонтных работ, на путепроводе перекроют полностью движение. Водители смогут добраться до необходимого места в объезд по местной дороге.
Дорога жизни на Харьковщине
Дорога Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград является важным и основным военно-логистическим маршрутом на Харьковщине. Из-за важной стратегической роли такие дороги в быту называют "дорогами жизни".
"Автомобильная дорога Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград сегодня является одним из основных военно-логистических маршрутов региона, поэтому находится под постоянным контролем Службы восстановления в Харьковской области", — заявили в ведомстве.
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