На Харківщині п'яний чоловік побив медика зі "швидкої"

Автомобіль швидкої допомоги у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

У місті Балаклія (Харківська область) місцевий мешканець у стані алкогольного сп'яніння завдав тілесних ушкоджень лікарю "швидкої допомоги", який приїхав на виклик. Нападника затримали поліцейські.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Подробиці інциденту

Подія сталася 29 липня біля будинку після того, як медики надали допомогу пацієнтові, до якого приїжджали на виклик. Нападником виявився чоловік у стані алкогольного сп'яніння та неадекватної поведінки.

"Мешканець міста Балаклія в стані алкогольного сп’яніння проходив повз медиків та почав нецензурно висловлюватися на їхню адресу. Після цього чоловік кинувся в бійку та завдав тілесних ушкоджень лікарю", — розповідають у поліції.

Бригадою була натиснута кнопка SOS, на місце події оперативно прибула поліція. Правоохоронцям чоловік чинив опір, проте його затримали.

Щодо 35-річного нападника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом події дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві водій легкового автомобіля заблокував рух швидкій, у якій везли 2-річну дитину до реанімації. Чоловіка затримали, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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