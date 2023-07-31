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В Харьковской области пьяный мужчина избил медика из "скорой"

31 июля 2023 15:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине пьяный мужчина избил медика из "скорой"
Автомобиль скорой помощи в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В городе Балаклея (Харьковская область) местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения врачу "скорой помощи", который приехал на вызов. Нападавшего задержали полицейские.

Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Подробности инцидента

Событие произошло 29 июля возле дома после того, как медики оказали помощь пациенту, к которому приезжали по вызову. Нападающим оказался мужчина в состоянии алкогольного опьянения и неадекватного поведения.

"Житель города Балаклея в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо медиков и начал нецензурно высказываться в их адрес. После этого мужчина бросился в драку и нанес телесные повреждения врачу", — рассказывают в полиции.

Бригадой была нажата кнопка SOS, на место происшествия оперативно прибыла полиция. Правоохранителям мужчина сопротивлялся, однако его задержали.

В отношении 35-летнего нападающего полицейские составили административный протокол по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту происшествия дознаватели отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве водитель легкового автомобиля заблокировал движение скорой, в которой везли 2-летнего ребенка в реанимацию. Мужчину задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что в одном из ресторанов Черногории официанты избили неадекватных российских туристов, устроивших дебош. Они нападали на людей и крушили мебель.

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