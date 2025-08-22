Відео
Головна Харків На Харківщині п'яний воді врізався в мотоцикл й втік — вирок суду

На Харківщині п'яний воді врізався в мотоцикл й втік — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 03:32
П'яний водій на Харківщині вдарив мотоцикл і отримав вирок суду
ДТП з мотоциклом. Ілюстративне фото: Нацполіція

Лозівський міськрайонний суд Харківської області виніс вирок водієві автомобіля ВАЗ-2106, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (2.63 проміле), спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Він врізався в мотоцикліста.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень

Читайте також:

Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, водій ВАЗ-2106 з несправною гальмівною системою на швидкості близько 90 км/год виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мотоциклом "ІЖ Планета 4", на якому перебувало подружжя.

Внаслідок аварії жінка отримала переломи гомілки та ключиці, а чоловік — ампутацію пальця через ускладнення травми. Водій втік з місця події.

Згодом обвинувачений відшкодував потерпілим майже 130 тис. грн (у гривнях) та 4500 доларів США, а подружжя висловило прохання до суду не застосовувати до нього суворе покарання.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання: 1 рік і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Окрім того, обвинувачений зобов'язаний відшкодувати державі витрати на проведення експертиз у розмірі понад 58 тис. грн.

Раніше стало відомо, що у результаті ДТП на столичному бульварі Лесі Українки загорялось авто. Водій не впорався з керуванням. 

Також стало відомо про причину курйозного ДТП у Голосіївському районі. Власниця авто переплутала газ з гальмами та в'їхала в будівлю ТРЦ. 

ДТП суд Харків поліція судові рішення мотоцикл
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
