Главная Харьков На Харьковщине пьяный водитель врезался в мотоцикл — решение суда

На Харьковщине пьяный водитель врезался в мотоцикл — решение суда

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 03:32
Пьяный водитель на Харьковщине ударил мотоцикл и получил приговор суда
ДТП с мотоциклом. Иллюстративное фото: Нацполиция

Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор водителю автомобиля ВАЗ-2106, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2.63 промилле), спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Он врезался в мотоциклиста.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Как выяснилось на суде, водитель ВАЗ-2106 с неисправной тормозной системой на скорости около 90 км/ч выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом "ИЖ Планета 4", на котором находились супруги.

В результате аварии женщина получила переломы голени и ключицы, а мужчина — ампутацию пальца из-за осложнений травмы. Водитель скрылся с места происшествия.

Впоследствии обвиняемый возместил потерпевшим почти 130 тыс. грн (в гривнах) и 4500 долларов США, а супруги выразили просьбу к суду не применять к нему суровое наказание.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание: 1 год и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, обвиняемый обязан возместить государству расходы на проведение экспертиз в размере более 58 тыс. грн.

Ранее стало известно, что в результате ДТП на столичном бульваре Леси Украинки загоралось авто. Водитель не справился с управлением.

Также стало известно о причине курьезного ДТП в Голосеевском районе. Владелица авто перепутала газ с тормозами и въехала в здание ТРЦ.

ДТП суд Харьков полиция судебные решения мотоцикл
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
