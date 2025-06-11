На Харківщині 11 червня 2025 року один піротехнік загинув, а ще двоє зазнали поранень

На Харківщині під час розмінування загинув піротехнік
У середу, 11 червня, в Ізюмському районі Харківської області загинув 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський. Ще два піротехніки зазнали поранень.
Про це повідомили у ДСНС України .
Що відомо про загибель піротехніка
Росіяни навели ударний безпілотпик прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу.
Піротехнік, який загинув унаслідок ворожого удару, служив у ДСНС від 2023 року, а від 2024 року обіймав посаду сапера-механіка. У нього залишилися дружина та дев'ятирічна донька.
Двоє поранених колег Василя Белінського наразі перебувають у лікарні — за їхні життя борються медики.
Нагадаємо, на Сумщині загинув соліст Одеської національної опери Владислав Горай. Він виконував волонтерську місію.
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