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Головна Харків На Харківщині під час розмінування загинув піротехнік

На Харківщині під час розмінування загинув піротехнік

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Дата публікації: 11 червня 2025 23:52
На Харківщині 11 червня 2025 року один піротехнік загинув, а ще двоє зазнали поранень
Піротехніки. Фото ілюстративне: ДСНС України
Ключові моменти Що відомо про загибель піротехніка

У середу, 11 червня, в Ізюмському районі Харківської області загинув 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський. Ще два піротехніки зазнали поранень.

Про це повідомили у ДСНС України .

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Що відомо про загибель піротехніка

Росіяни навели ударний безпілотпик прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу.

Розмінування Харківщини
Розмінування Харківщини. Фото: ДСНС України

Піротехнік, який загинув унаслідок ворожого удару, служив у ДСНС від 2023 року, а від 2024 року обіймав посаду сапера-механіка. У нього залишилися дружина та дев'ятирічна донька.

Василь Белінський
Василь Белінський. Фото: ДСНС України

Двоє поранених колег Василя Белінського наразі перебувають у лікарні — за їхні життя борються медики.

Нагадаємо, на Сумщині загинув соліст Одеської національної опери Владислав Горай. Він виконував волонтерську місію.

Також ми повідомляли, чим запам'ятався Роман Ратушний. 9 червня виповнилося рівно три роки від дня його загибелі.

смерть Харківська область поранення загиблі сапери
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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