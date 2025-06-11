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Главная Харьков На Харьковщине во время разминирования погиб пиротехник

На Харьковщине во время разминирования погиб пиротехник

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Дата публикации 11 июня 2025 23:52
На Харьковщине 11 июня 2025 года один пиротехник погиб, а еще двое получили ранения
Пиротехники. Фото: ГСЧС Украины
Ключові моменти Что известно о гибели пиротехника

В среду, 11 июня, в Изюмском районе Харьковской области погиб 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский. Еще два пиротехника получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины .

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Что известно о гибели пиротехника

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Разминирование Харьковщины
Разминирование Харьковщины. Фото: ГСЧС Украины

Пиротехник, погибший в результате вражеского удара, служил в ГСЧС с 2023 года, а с 2024 года занимал должность сапера-механика. У него остались жена и девятилетняя дочь.

Василий Белинский
Василий Белинский. Фото: ГСЧС Украины

Двое раненых коллег Василия Белинского сейчас находятся в больнице — за их жизни борются медики.

Напомним, на Сумщине погиб солист Одесской национальной оперы Владислав Горай. Он выполнял волонтерскую миссию.

Также мы сообщали, чем запомнился Роман Ратушный. 9 июня исполнилось ровно три года со дня его гибели.

смерть Харьковская область ранение погибшие саперы
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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