На Харківщині підірвалася унікальна машина для розмінування Armtrac 400

Машина Armtrac 400 під час розмінування. Фото: ДСНС

У Харківській області підірвалася машина механізованого розмінування Armtrac 400. Інцидент стався під час робіт з розмінування ліній електропередач на деокупованій території.

Про це повідомляє ДСНС.

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На Харківщині підірвалася машина розмінування Armtrac 400

"На Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування Armtrac 400. Унаслідок спрацювання протитранспортної потужної міни фугасної дії підірвався робочий орган машини", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначають, що в регіоні окупанти залишили велику кількість даних боєприпасів — мін фугасної дії. Вони небезпечні і для цивільного населення, адже їх часто встановлюють з мінами-пастками і вони можуть вибухати навіть від малої ваги.

Характеристики машини Armtrac 400

Armtrac 400 — найбільша машина-розміновувач у лінійці спецтехніки від британської компанії Armtrac Ltd, закуповується арміями Єгипту та США. Вона являє собою великий бронетрактор, який має 3-метровий ковш із затупленими зубами попереду.

Дана техніка призначена для розчищання та зачищення території від мін. За годину машина здатна очищати 2400 квадратних метрів, знищувати та протидіяти 10-кілограмовим боєприпасам.

Як відомо, Armtrac 400 коштує близько півмільйона доларів. Наша держава змогла придбати техніку завдяки пожертвам через платформу United 24.

Машина Armtrac 400. Фото: Накипіло

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.