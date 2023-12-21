На Харківщині підірвалася унікальна машина для розмінування Armtrac 400
У Харківській області підірвалася машина механізованого розмінування Armtrac 400. Інцидент стався під час робіт з розмінування ліній електропередач на деокупованій території.
Про це повідомляє ДСНС.
На Харківщині підірвалася машина розмінування Armtrac 400
"На Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування Armtrac 400. Унаслідок спрацювання протитранспортної потужної міни фугасної дії підірвався робочий орган машини", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначають, що в регіоні окупанти залишили велику кількість даних боєприпасів — мін фугасної дії. Вони небезпечні і для цивільного населення, адже їх часто встановлюють з мінами-пастками і вони можуть вибухати навіть від малої ваги.
Характеристики машини Armtrac 400
Armtrac 400 — найбільша машина-розміновувач у лінійці спецтехніки від британської компанії Armtrac Ltd, закуповується арміями Єгипту та США. Вона являє собою великий бронетрактор, який має 3-метровий ковш із затупленими зубами попереду.
Дана техніка призначена для розчищання та зачищення території від мін. За годину машина здатна очищати 2400 квадратних метрів, знищувати та протидіяти 10-кілограмовим боєприпасам.
Як відомо, Armtrac 400 коштує близько півмільйона доларів. Наша держава змогла придбати техніку завдяки пожертвам через платформу United 24.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.
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