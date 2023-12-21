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На Харківщині підірвалася унікальна машина для розмінування Armtrac 400

21 грудня 2023 16:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині підірвалася унікальна машина для розмінування Armtrac 400
Машина Armtrac 400 під час розмінування. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харківській області підірвалася машина механізованого розмінування Armtrac 400. Інцидент стався під час робіт з розмінування ліній електропередач на деокупованій території.

Про це повідомляє ДСНС

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На Харківщині підірвалася машина розмінування Armtrac 400 

"На Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування Armtrac 400.  Унаслідок спрацювання протитранспортної потужної міни фугасної дії підірвався робочий орган машини", — йдеться у повідомленні. 

У ДСНС зазначають, що в регіоні окупанти залишили велику кількість даних боєприпасів — мін фугасної дії. Вони небезпечні і для цивільного населення, адже їх  часто встановлюють з мінами-пастками і вони можуть вибухати навіть від малої ваги. 

Характеристики машини Armtrac 400 

Armtrac 400 — найбільша машина-розміновувач у лінійці спецтехніки від британської компанії Armtrac Ltd, закуповується арміями Єгипту та США. Вона являє собою великий бронетрактор, який має 3-метровий ковш із затупленими зубами попереду. 

Дана техніка призначена для розчищання та зачищення території від мін. За годину машина здатна очищати 2400 квадратних метрів, знищувати та протидіяти 10-кілограмовим боєприпасам. 

Як відомо, Armtrac 400 коштує близько півмільйона доларів. Наша держава змогла придбати техніку завдяки пожертвам через платформу United 24. 

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Машина Armtrac 400. Фото: Накипіло

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

 

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