В Харьковской области подорвалась уникальная машина для разминирования Armtrac 400

Машина Armtrac 400 при разминировании. Фото: ГСЧС

В Харьковской области взорвалась машина механизированного разминирования Armtrac 400. Инцидент произошел во время разминирования линий электропередач на деоккупированной территории.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В Харьковской области взорвалась машина разминирования Armtrac 400

"В Харьковской области взорвалась машина механизированного разминирования Armtrac 400. В результате срабатывания противотранспортной мощной мины фугасного действия взорвался рабочий орган машины", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что в регионе оккупанты оставили большое количество данных боеприпасов — мин фугасного действия. Они опасны и для гражданского населения, ведь их часто устанавливают с минами-ловушками и они могут взрываться даже от малого веса.

Характеристики машины Armtrac 400

Armtrac 400 — крупнейшая машина-разминировщик в линейке спецтехники от британской компании Armtrac Ltd, закупаемой армиями Египта и США. Она представляет собой большой бронетрактор, имеющий 3-метровый ковш с затупленными впереди зубами.

Данная техника предназначена для расчистки и очистки территории от мин. За час машина способна очищать 2400 квадратных метров, уничтожать и противодействовать 10-килограммовым боеприпасам.

Как известно, Armtrac 400 стоит около полумиллиона долларов. Наше государство смогло приобрести технику благодаря пожертвованиям через платформу United 24.

Машина Armtrac 400. Фото: Накипело

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину уже разминировали более 2,6 тыс. кв. км территорий. В то же время Минобороны увеличило численность личного состава подразделений разминирования почти до 5 тыс. человек.