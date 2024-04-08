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На Харківщині підприємство звільнить ділянку землі вартістю понад 5 млн грн через приховану аренду

8 квітня 2024 17:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині підприємство звільнить ділянку землі вартістю понад 5 млн грн через приховану аренду
Земельна ділянка. Фото ілюстративне: Головне управління ДПС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прокуратура добилася від аграрного підприємства звільнення земельної ділянки вартістю понад 5 мільйонів гривень. Площа звільненої ділянки становить майже 180 га і належить освітньому закладу.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, 8 квітня.

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Неправомірна оренда земельних ділянок

Зусиллями Харківської обласної прокуратури та Богодухівської окружної прокуратури суд зобов’язав агропідприємство звільнити земельні ділянки площею майже 180 га та вартістю понад 5 млн гривень.

Прокурори виявили, що у травні 2022 року між закладом освіти у Богодухові та фермерським господарством підписано угоду про спільне вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках загальною площею майже 180 га. Ці ділянки належать зазначеному навчальному закладу. Агропідприємство займалося вирощуванням овочів і баштанних культур на цій ділянці. 

Іншими словами, діяльність підприємства ніяк не пов’язана із соціальною, навчальною або науковою діяльністю.

Конфлікт інтересів між укладачами договору

Наявна різниця в видах економічної діяльності навчального закладу та підприємства виключає можливість спільно діяти для досягнення мети.

Варто також брати до уваги протилежність інтересів сторін спірного договору, що також виключає його належність до договорів про співпрацю або спільну діяльність.

Зміст погоджених сторонами умов договору свідчить, що, взявши на себе зобов’язання допустити підприємство до земельних ділянок для їх обробітку, використання та збору врожаю, навчальний заклад фактично самоусунувся від права самостійного господарювання на земельних ділянках.

Крім того, сторони приховали правовідносини оренди землі.

Харьков
Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
Харків
Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області повернуть державі земельну ділянку уздовж кордону з Росією. Її загальна вартість становить понад 150 млн гривень.

Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура подала позов до суду щодо повернення земельної ділянки у водному фонді у власність держави через порушення умов договору оренди. 

суд
Харків
Україна
Харківська область
підприємці

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