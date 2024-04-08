На Харьковщине предприятие освободит участок земли стоимостью более 5 млн грн из-за скрытой аренды
Прокуратура добилась от аграрного предприятия освобождения земельного участка стоимостью более пяти миллионов гривен. Площадь освобожденного участка составляет почти 180 га и принадлежит образовательному заведению.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, 8 апреля.
Неправомерная аренда земельных участков
Усилиями Харьковской областной прокуратуры и Богодуховской окружной прокуратуры суд обязал агропредприятие освободить земельные участки площадью почти 180 га и стоимостью более 5 млн гривен.
Прокуроры обнаружили, что в мае 2022 года между учебным заведением в Богодухове и фермерским хозяйством подписано соглашение о совместном выращивании сельскохозяйственной продукции на земельных участках общей площадью почти 180 га. Эти участки принадлежат указанному учебному заведению. Агропредприятие занималось выращиванием овощей и бахчевых культур на этом участке.
Другими словами, деятельность компании никак не связана с социальной, учебной либо научной деятельностью.
Конфликт интересов между составителями договора
Имеющаяся разница в видах экономической деятельности учебного заведения и предприятия исключает возможность совместного действия для достижения цели.
Следует также учитывать противоположность интересов сторон спорного договора, что также исключает его принадлежность к договорам к сотрудничеству или совместной деятельности.
Содержание согласованных сторонами условий договора свидетельствует, что, взяв на себя обязательство допустить предприятие к земельным участкам для их возделывания, использования и сбора урожая, учебное заведение фактически самоустранилось от права самостоятельного хозяйствования на земельных участках.
Кроме того, стороны скрыли правоотношение аренды земли.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области вернут государству земельный участок вдоль границы с Россией. Его общая стоимость составляет более 150 млн гривен.
Напомним, в Николаевской области прокуратура подала иск в суд о возвращении земельного участка в водном фонде в собственность государства из-за нарушения условий договора аренды.
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