На Харківщині упіймали колаборанта

Співробітник СБУ із затриманим колаборантом. Фото: СБУ

На Харківщині завдяки зусиллям Служби безпеки України до 12 років ув'язнення було засуджено колаборанта, який під час окупації Куп’янська приєднався до "МВС" російських окупантів. У складі ворожого підрозділу чоловік охороняв будівлі, в яких базувалися вороги.

Про це СБУ повідомила у п'ятницю, 7 червня.

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Зловмисником виявився місцевий мешканець, який у період захоплення громади російськими загарбниками підтримав ворога, а згодом вступив до місцевого "відділу МВС РФ".

Зрадника взяли до складу так званого "патрульного" підрозділу, який охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників.

Окрім того, зловмисник, разом з озброєними окупантами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.

Після звільнення Куп’янська Силами оборони України колаборант намагався сховатися від правосуддя, змінюючи адреси тимчасового проживання.

Не зважаючи на це, співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року внаслідок стабілізаційних заходів у деокупованому районі.

За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним у колабораційній діяльності. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив чоловіку 12 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що оголосили підозру трьом зрадникам, які воювали проти Сил оборони. Фігуранти штурмували Красногорівку і намагалися прорватися до Лиману на Донеччині.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому першому помічнику президента Росії Володимиру Мединському та ректору інституту Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову. Посадовців звинувачують у фальсифікації історії України.