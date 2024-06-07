На Харківщині піймали колаборанта, який приєднався до "патрульного підрозділу" окупантів
На Харківщині завдяки зусиллям Служби безпеки України до 12 років ув'язнення було засуджено колаборанта, який під час окупації Куп’янська приєднався до "МВС" російських окупантів. У складі ворожого підрозділу чоловік охороняв будівлі, в яких базувалися вороги.
Про це СБУ повідомила у п'ятницю, 7 червня.
На Харківщині упіймали колаборанта
Зловмисником виявився місцевий мешканець, який у період захоплення громади російськими загарбниками підтримав ворога, а згодом вступив до місцевого "відділу МВС РФ".
Зрадника взяли до складу так званого "патрульного" підрозділу, який охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників.
Окрім того, зловмисник, разом з озброєними окупантами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.
Після звільнення Куп’янська Силами оборони України колаборант намагався сховатися від правосуддя, змінюючи адреси тимчасового проживання.
Не зважаючи на це, співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року внаслідок стабілізаційних заходів у деокупованому районі.
За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним у колабораційній діяльності. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив чоловіку 12 років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що оголосили підозру трьом зрадникам, які воювали проти Сил оборони. Фігуранти штурмували Красногорівку і намагалися прорватися до Лиману на Донеччині.
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому першому помічнику президента Росії Володимиру Мединському та ректору інституту Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову. Посадовців звинувачують у фальсифікації історії України.
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