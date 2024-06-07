На Харьковщине поймали коллаборанта, который присоединился к "патрульному подразделению" оккупантов
На Харьковщине благодаря усилиям Службы безопасности Украины к 12 годам заключения был приговорен коллаборант, который во время оккупации Купянска присоединился к "МВД" российских оккупантов. В составе вражеского подразделения мужчина охранял здания, в которых базировались враги.
Об этом СБУ, сообщила в пятницу, 7 июня.
В Харьковской области поймали коллаборанта
Злоумышленником оказался местный житель, который в период захвата громады российскими захватчиками поддержал врага, а затем поступил в местный "отдел МВД РФ".
Предателя взяли в состав так называемого "патрульного" подразделения, охранявшего здания, в которых базировались группировки российских захватчиков.
Кроме того, злоумышленник вместе с вооруженными оккупантами обходил территорию города и искал участников движения сопротивления.
После освобождения Купянска Силами обороны Украины коллаборант пытался скрыться от правосудия, меняя адреса временного проживания.
Несмотря на это, сотрудники СБУ разыскали его и задержали в мае 2023 года в результате стабилизационных мероприятий в деоккупированном районе.
По материалам Службы безопасности злоумышленник признан виновным в коллаборационной деятельности. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что объявили подозрение трем предателям, воевавшим против Сил обороны. Фигуранты штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман в Донецкой области.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему первому помощнику президента России Владимиру Медынскому и ректору института Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову. Чиновников обвиняют в фальсификации истории Украины.
Читайте Новини.LIVE!