В Харьковской области поймали коллаборанта

Сотрудник СБУ с задержанным коллаборантом. Фото: СБУ

На Харьковщине благодаря усилиям Службы безопасности Украины к 12 годам заключения был приговорен коллаборант, который во время оккупации Купянска присоединился к "МВД" российских оккупантов. В составе вражеского подразделения мужчина охранял здания, в которых базировались враги.

Об этом СБУ, сообщила в пятницу, 7 июня.

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Злоумышленником оказался местный житель, который в период захвата громады российскими захватчиками поддержал врага, а затем поступил в местный "отдел МВД РФ".

Предателя взяли в состав так называемого "патрульного" подразделения, охранявшего здания, в которых базировались группировки российских захватчиков.

Кроме того, злоумышленник вместе с вооруженными оккупантами обходил территорию города и искал участников движения сопротивления.

После освобождения Купянска Силами обороны Украины коллаборант пытался скрыться от правосудия, меняя адреса временного проживания.

Несмотря на это, сотрудники СБУ разыскали его и задержали в мае 2023 года в результате стабилизационных мероприятий в деоккупированном районе.

По материалам Службы безопасности злоумышленник признан виновным в коллаборационной деятельности. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что объявили подозрение трем предателям, воевавшим против Сил обороны. Фигуранты штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман в Донецкой области.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему первому помощнику президента России Владимиру Медынскому и ректору института Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову. Чиновников обвиняют в фальсификации истории Украины.