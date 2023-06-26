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На Харківщині після окупації відновлюють сільраду за завищеними вдвічі цінами, — ЗМІ

26 червня 2023 09:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Харківщині після окупації відновлюють сільраду за завищеними вдвічі цінами, — ЗМІ
Старий Салтів на Харківщині. Фото: travels.in.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Харківській області за 62 млн грн ремонтуватимуть сільраду у Старому Салтові. Ціна на деякі товари перевищує ринкову у кілька разів.

Про це повідомляє з посиланням на систему ProZorro видання "Наші гроші".

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Ремонт сільради

В Харківській області пройшов тендер щодо капітального ремонту будівлі сільської ради Старого Салтова.

За результатами тендеру Департамент капітального будівництва Харківської ОДА замовив роботи "Будівельно-проектній компанії "Форсайт".

Загальна вартість робіт становить 62 мільйони гривень.

Завищені ціни

Як виявили журналісти видання, ціни на деякі позиції перевищують ті, які є на ринку.

Так, відомо про замовлення 23 нагрівачів Atlantic Steatite Slim VM 80 D325-2-BC об’ємом 80 л та потужністю 2,1 кВт.

Вартість одного нагрівача, згідно із даними тендера, 16 200 грн без ПДВ.

В українських інтернет-магазинах такі нагрівачі можна придбати за ціною від 9300 до 11 000 грн.

Також у тендерному списку є теплоакумулюючий бак КНТ ЕА-00-2000, ціна якого вказується як 101 тисячу гривень.

В інтернет-магазинах такий товар коштує:

  • 58 тис. грн без ізоляції (зі знижкою — 52 тис. грн);
  • 76 тис. грн з ізоляцією (зі знижкою — 68 тис. грн).

Одним із найбільших перевищень ринкової ціни, зазначають журналісти, є вартість фінішної шпаклівки Сеrеsіt СТ 126.

Якщо в інтернет-магазинах її можна придбати за 10-18 грн/кг, то в тендерній документації ціна на один кілограм цієї шпаклівки вказана як 48 грн.

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти "Наших грошей" з’ясували, що у різних контрактах на постачання кевларових шоломів Міноборони України за травень 2022 року ціни відрізняються у 3,5 раза. Цивільні структури також закупляли цю амуніцію у кілька разів дешевше.

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