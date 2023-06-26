В Харьковской области после оккупации восстанавливают сельсовет по завышенным вдвое ценам, — СМИ
В Харьковской области за 62 млн грн будут ремонтировать сельсовет в Старом Салтове. Цена на некоторые товары превышает рыночную в несколько раз.
Об этом сообщает со ссылкой на систему ProZorro издание "Наші гроші".
Ремонт сельсовета
В Харьковской области прошел тендер по капитальному ремонту здания сельского совета Старого Салтова.
По результатам тендера, Департамент капитального строительства Харьковской ОГА заказал работы "Строительно-проектной компании "Форсайт".
Общая стоимость работ составляет 62 млн грн.
Завышенные цены
Как обнаружили журналисты издания, цены на некоторые позиции превышают те, которые есть на рынке.
Так, известно о заказе 23 нагревателей Atlantic Steatite Slim VM 80 D325-2-BC объемом 80 л и мощностью 2,1 кВт.
Стоимость одного нагревателя согласно данным тендера 16 200 грн без НДС.
В украинских интернет-магазинах такие нагреватели можно приобрести по цене от 9300 до 11 000 грн.
Также в тендерном списке есть теплоаккумулирующий бак КНТ ЕА-00-2000, цена которого указывается как 101 тыс. грн.
В интернет-магазинах такой товар стоит:
- 58 тыс. грн без изоляции (со скидкой — 52 тыс. грн);
- 76 тыс. грн с изоляцией (со скидкой — 68 тыс. грн).
Одним из самых больших превышений рыночной цены, отмечают журналисты, является стоимость финишной шпатлевки Сереsit СТ 126.
Если в интернет-магазинах ее можно приобрести за 10-18 грн/кг, то в тендерной документации цена на килограмм этой шпаклевки указана как 48 грн.
Напомним, несколько дней назад журналисты "Наших грошей" выяснили, что в разных контрактах на поставку кевларовых шлемов Минобороны Украины за май 2022 цены отличаются в 3,5 раза. Гражданские структуры также закупали эту амуницию в несколько раз дешевле.