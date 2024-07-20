Затримка потягів Харків — росіяни вдарили по залізниці

На Харківщині після вибухів пошкоджено залізницю — є поранені, руйнування та затримка поїздів
У ніч на 20 липня росіяни обстріляли залізницю у Харківській області. Внаслідок атаки є поранені.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Наслідки атаки на залізницю у Харківській області
В Укрзалізниці зазначили, що четверо осіб отримали незначні поранення. Також було пошкоджено будівлі та рухомий склад.
"Через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді із самого Харкова й поїзди сполученням Київ — Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці", — йдеться у повідомленні.
Також в УЗ додали, що затримується поїзд Інтерсіті+ до Краматорська Донецької області.
"Колійні роботи в місцях обстрілів тривають. Низка поїздів прямує із затримками внаслідок пошкоджень інфраструктури", — додали у пресслужбі компанії.
Там наголосили, що рейси в напрямку Краматорська досі очікують на дозвіл продовжити рух, а тому прибуватимуть зі значною затримкою.
"Те саме стосується зворотного рейсу з Краматорська, відправлення якого буде можливою пізніше", — підсумували в Укрзалізниці.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня росіяни здійснили масштабну атаку на декілька областей України. Окупанти застосували для удару ракети та безпілотники.
А в одному з районів Києва виявили уламки ворожого безпілотника.
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