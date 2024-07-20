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На Харківщині після вибухів пошкоджено залізницю — є поранені, руйнування та затримка поїздів

20 липня 2024 10:31
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Затримка потягів Харків — росіяни вдарили по залізниці
Пожежники стоять перед вагоном потяга, пошкодженого після удару РФ. Ілюстративне фото: Діна Плетенчук / AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на 20 липня росіяни обстріляли залізницю у Харківській області. Внаслідок атаки є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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В Укрзалізниці зазначили, що четверо осіб отримали незначні поранення. Також було пошкоджено будівлі та рухомий склад.

"Через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді із самого Харкова й поїзди сполученням Київ — Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці", — йдеться у повідомленні.

Також в УЗ додали, що затримується поїзд Інтерсіті+ до Краматорська Донецької області.

"Колійні роботи в місцях обстрілів тривають. Низка поїздів прямує із затримками внаслідок пошкоджень інфраструктури", — додали у пресслужбі компанії.

Там наголосили, що рейси в напрямку Краматорська досі очікують на дозвіл продовжити рух, а тому прибуватимуть зі значною затримкою.

"Те саме стосується зворотного рейсу з Краматорська, відправлення якого буде можливою пізніше", — підсумували в Укрзалізниці.

Росія вдорила по залізниці на Харківщині
Повідомлення Укрзалізниці про наслідки російського обстрілу

Нагадаємо, у ніч на 20 липня росіяни здійснили масштабну атаку на декілька областей України. Окупанти застосували для удару ракети та безпілотники. 

А в одному з районів Києва виявили уламки ворожого безпілотника.

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