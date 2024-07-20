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На Харьковщине после взрыва повреждена железная дорога — есть раненые, разрушения и задержка поездов

20 июля 2024 10:31
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Задержка поездов Харьков — россияне ударили по железной дороге
Пожарные стоят перед вагоном поезда, поврежденного после удара РФ. Иллюстративное фото: Дина Плетенчук / AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В ночь на 20 июля россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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В Укрзализныце отметили, что четыре человека получили незначительные ранения. Также были повреждены здания и подвижной состав.

"Из-за последствий ударов была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев — Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью движение возобновили, поезда следуют в столицу", — говорится в сообщении.

Также в УЗ добавили, что задерживается поезд Интерсити+ в Краматорск Донецкой области.

"Путевые работы в местах обстрелов продолжаются. Ряд поездов следует с задержками в результате повреждений инфраструктуры", — добавили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что рейсы в направлении Краматорска до сих пор ожидают разрешения продолжить движение, а поэтому будут прибывать со значительной задержкой.

"То же касается оборотного рейса из Краматорска, отправка которого будет возможна позже", — подытожили в Укрзализныце.

Росія вдарила по залізниці на Харківщині
Сообщение Укрзализныци о последствиях российских обстрелов

Напомним, в ночь на 20 июля россияне совершили масштабную атаку на несколько областей Украины. Оккупанты применили для удара ракеты и беспилотники.

А в одном из районов Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника.

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