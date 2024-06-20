Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині планують примусово евакуювати жителів однієї із громад — ОВА arrow

На Харківщині планують примусово евакуювати жителів однієї із громад — ОВА

20 червня 2024 20:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Харківській області розглядають питання примусової евакуації жителів Борівської громади
Евакуація з тимчасово окупованих територій. Фото: Суспільне Харків
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Очільник Харківської ОВА розповів, що з небезпечних районів регіона було евакуйовано вже майже 12 тисяч людей. Наразі розглядають примусове вивезення мешканців Борівської громади, про саме селище Борова не йдеться.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 20 червня.

Читайте також:

Евакуація на Харківщині

Синєгубов зазначив, що питання щодо евакуації постійно знаходиться під контролем. Наразі із небезпечних районів Харківської області було евакуйовано близько 12 тисяч людейю

"Із півночі нашої території евакуйовували вже дітей, які мають категорії дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування. Всього було вивезено 125 таких родин", — заявив Синєгубов.

Він додав, що наразі розглядається питання примусової евакуації з Борівської громади Ізюмського району. Це безпосередньо стосується 13 дітей, які проживають у п’яти населених пунктах територіальної громади.

"У самому населеному пункті Борова проживає близько 580 дітей, однак наразі про примусову евакуацію звідси мова не йде. Але ми спостерігаємо за ситуацією і готові миттєво відреагувати і приймати евакуаційні рішення у разі чого", — зауважив очільник ОВА. 

Нагадаємо, 14-річний Рамір став останньою дитиною, яку евакуювали з населеного пункту Прогрес Донецької області, що постійно потерпає від обстрілів з боку ворога. Матір з дитиною евакуювали правоохоронці з підрозділу "Білі янголи".

Раніше ми повідомляли, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про ухвалене рішення разом із військовим командуванням евакуювати ще вісім населених пунктів.

війна
Харків
діти
евакуація
Україна
Харківська область
Харківська ОДА
Олег Синєгубов
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту