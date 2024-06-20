У Харківській області розглядають питання примусової евакуації жителів Борівської громади

Евакуація з тимчасово окупованих територій. Фото: Суспільне Харків

Очільник Харківської ОВА розповів, що з небезпечних районів регіона було евакуйовано вже майже 12 тисяч людей. Наразі розглядають примусове вивезення мешканців Борівської громади, про саме селище Борова не йдеться.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 20 червня.

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Синєгубов зазначив, що питання щодо евакуації постійно знаходиться під контролем. Наразі із небезпечних районів Харківської області було евакуйовано близько 12 тисяч людейю

"Із півночі нашої території евакуйовували вже дітей, які мають категорії дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування. Всього було вивезено 125 таких родин", — заявив Синєгубов.

Він додав, що наразі розглядається питання примусової евакуації з Борівської громади Ізюмського району. Це безпосередньо стосується 13 дітей, які проживають у п’яти населених пунктах територіальної громади.

"У самому населеному пункті Борова проживає близько 580 дітей, однак наразі про примусову евакуацію звідси мова не йде. Але ми спостерігаємо за ситуацією і готові миттєво відреагувати і приймати евакуаційні рішення у разі чого", — зауважив очільник ОВА.

Нагадаємо, 14-річний Рамір став останньою дитиною, яку евакуювали з населеного пункту Прогрес Донецької області, що постійно потерпає від обстрілів з боку ворога. Матір з дитиною евакуювали правоохоронці з підрозділу "Білі янголи".

Раніше ми повідомляли, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про ухвалене рішення разом із військовим командуванням евакуювати ще вісім населених пунктів.