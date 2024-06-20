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В Харьковской области планируют принудительно эвакуировать жителей одной из общин — ОВА

20 июня 2024 20:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Харьковской области рассматривают вопросы принудительной эвакуации жителей Боровской общины
Эвакуация с временно оккупированных территорий. Фото: Общественное Харьков
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Глава Харьковской ОВА рассказал, что из опасных районов региона было эвакуировано уже почти 12 тысяч человек. Сейчас рассматривают принудительный вывоз жителей Боровской общины, о самом поселке Боровая речь не идет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телемарафоне "Єдині новини" в четверг, 20 июня.

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Синегубов отметил, что вопрос об эвакуации постоянно находится под контролем. Из опасных районов Харьковской области было эвакуировано около 12 тысяч человек

"С севера нашей территории эвакуировали уже детей, имеющих категории детей-сирот или лишенных родительской опеки. Всего было вывезено 125 таких семей", — заявил Синегубов.

Он добавил, что рассматривается вопрос принудительной эвакуации из Боровской общины Изюмского района. Это напрямую касается 13 детей, проживающих в пяти населенных пунктах территориального общества.

"В самом населенном пункте Борова проживает около 580 детей, однако о принудительной эвакуации отсюда речь не идет. Но мы наблюдаем за ситуацией и готовы мгновенно отреагировать и принимать эвакуационные решения в случае чего" , — отметил глава ОВА.

Напомним, 14-летний Рамир стал последним ребенком, эвакуированным из населенного пункта Прогресс Донецкой области , постоянно подвергающегося обстрелам со стороны врага. Мать с ребенком эвакуировали правоохранители из подразделения "Белые ангелы".

Ранее мы сообщали, что глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил о принятом решении вместе с военным командованием эвакуировать еще восемь населенных пунктов.

война
Харьков
дети
эвакуация
Украина
Харьковская область
Харьковская ОГА
Олег Синегубов
война в Украине

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