Продавали наркотики — на Харківщині викрили злочинну парочку

Затримання чоловіка, який продавав наркотики. Фото: Нацполіція

У Харківській області поліцейські викрили подружжя, яке займалось злочинною діяльністю. Чоловік та жінка збували наркотичні речовини.

Про це повідомляє поліція Харківської області у п'ятницю, 13 грудня.

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Викрили подружжя, яке продавало наркотики

Як повідомили в поліції, чоловік та жінка покупали психотропні речовини оптовими партіями. Після цього наркотики продавали вроздріб близькому колу осіб. Для цього зловмисники особисто зустрічались з покупцями.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігурантів правоохоронці вилучили понад 60 полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною амфетамін, пусті полімерні зіп-пакети, електронні ваги, мобільні телефони тощо. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" складає близько 49 тисяч гривень", — зазначають у поліції.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Чоловіка затримали. Наразі вирішують питання щодо повідомлення подружжю про підозру та обрання запобіжних заходів.

Вилучені наркотики. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у пасажирки рейсового автобуса на пункті пропуску "Краківець" прикордонники за допомогою службової собаки виявили шоколад з наркотичним вмістом. Жінка везла його німецьким друзям.

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