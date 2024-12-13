Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині поліцейські викрили сімейний наркобізнес arrow

На Харківщині поліцейські викрили сімейний наркобізнес

13 грудня 2024 17:29
Ольга Антоновська - редактор
Продавали наркотики — на Харківщині викрили злочинну парочку
Затримання чоловіка, який продавав наркотики. Фото: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

У Харківській області поліцейські викрили подружжя, яке займалось злочинною діяльністю. Чоловік та жінка збували наркотичні речовини.

Про це повідомляє поліція Харківської області у п'ятницю, 13 грудня.

Читайте також:

Викрили подружжя, яке продавало наркотики

Як повідомили в поліції, чоловік та жінка покупали психотропні речовини оптовими партіями. Після цього наркотики продавали вроздріб близькому колу осіб. Для цього зловмисники особисто зустрічались з покупцями. 

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігурантів правоохоронці вилучили понад 60 полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною амфетамін, пусті полімерні зіп-пакети, електронні ваги, мобільні телефони тощо. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" складає близько 49 тисяч гривень", — зазначають у поліції.

Подружжя продавало наркотики в Харкові
Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Чоловіка затримали. Наразі вирішують питання щодо повідомлення подружжю про підозру та обрання запобіжних заходів.

Подружжя продавало наркотики в Харкові
Вилучені наркотики. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у пасажирки рейсового автобуса на пункті пропуску "Краківець" прикордонники за допомогою службової собаки виявили шоколад з наркотичним вмістом. Жінка везла його німецьким друзям.

Жителя Хаджибейського району Одеси підозрюють у незаконному зберіганні канабісу з метою збуту. Поліцейські вилучили понад триста грамів наркотичної речовини під час обшуку його житла.

наркотики поліція Харківська область Кримінал Нацполіція

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

17:34 В Укргідрометцентрі попередили про сильне похолодання завтра

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

17:31 У Києві судили матір екснардепки за держзраду — вирок суду

17:29 На Харківщині поліцейські викрили сімейний наркобізнес

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

17:09 В Одесі відкриють новий центр для переселенців — подробиці

17:04 Садовий розповів про долю дітей, над якими знущалися в інтернаті

17:02 Попереджають про небезпеку — прогноз погоди у Львові на завтра

17:01 Заповіт з умовою — чи може тварина бути частиною спадщини

16:49 В Україні будуть опікуватися профорієнтацією підлітків

17:34 В Укргідрометцентрі попередили про сильне похолодання завтра

17:31 У Києві судили матір екснардепки за держзраду — вирок суду

17:29 На Харківщині поліцейські викрили сімейний наркобізнес

17:09 В Одесі відкриють новий центр для переселенців — подробиці

17:04 Садовий розповів про долю дітей, над якими знущалися в інтернаті

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

17:02 Попереджають про небезпеку — прогноз погоди у Львові на завтра

17:01 Заповіт з умовою — чи може тварина бути частиною спадщини

16:49 В Україні будуть опікуватися профорієнтацією підлітків

16:43 Військовий збив ворожу крилату ракету з ПЗРК "Ігла" — відео

16:41 ФІФА "не визнала" Крим українським

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям