Продавали наркотики — на Харьковщине разоблачили преступную парочку

Задержание мужчины, который продавал наркотики. Фото: Нацполиция

В Харьковской области полицейские разоблачили супругов, занимавшихся преступной деятельностью. Мужчина и женщина сбывали наркотические вещества.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в пятницу, 13 декабря.

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Разоблачили супругов, которые продавали наркотики

Как сообщили в полиции, мужчина и женщина покупали психотропные вещества оптовыми партиями. После этого наркотики продавали в розницу близкому кругу лиц. Для этого злоумышленники лично встречались с покупателями.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства и в автомобиле фигурантов правоохранители изъяли более 60 полимерных зип-пакетов с психотропным веществом амфетамин, пустые полимерные зип-пакеты, электронные весы, мобильные телефоны. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 49 гривен", — отмечают в полиции.

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Мужчину задержали. В настоящее время решают вопрос о сообщении супругам о подозрении и избрании меры пресечения.

Изъятые наркотики. Фото: Нацполиция

Напомним, у пассажирки рейсового автобуса на пункте пропуска "Краковец" пограничники с помощью служебной собаки обнаружили шоколад с наркотическим содержимым. Женщина увозила его немецким друзьям.

Жителя Хаджибейского района Одессы подозревают в незаконном хранении каннабиса с целью сбыта. Полицейские изъяли более трехсот грамм наркотического вещества во время обыска его жилья.