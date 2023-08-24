На Харківщині поліцейські врятували 15 собак від горе-власниці
У Харківській області правоохоронці виявили випадок жорстокого поводження з тваринами. Підозрювана утримувала понад 15 собак у своїй квартирі в неналежних умовах, майже не вигулювала їх та не забезпечувала достатньої кількості їжі.
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
Матеріали справи
До поліції від мешканців селища Докучаєвське надійшло повідомлення про жахливе поводження з тваринами. Люди скаржились, що 53-річна жінка жорстоко поводиться з собаками.
"Громадянка рідко вигулювала собак на вулиці, фізичні потреби вони справляли в помешканні, де немає каналізації. За словами очевидців, тварини через вибите вікно квартири, яке розташовано на першому поверсі, вистрибували на вулицю та кидалися на людей", — розповідать у поліції.
Крім того, собаки не були вакциновані від сказу. Недостатня кількість їжі та періодичного доступу до води також стали проблемами.
Наразі з цього приводу розпочато кримінальне провадження. 23 серпня за рішенням суду правоохоронці здійснили обшук у жінки в її квартирі та вилучили 15 тварин, у тому числі 2 цуценяти.
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Врятовані поліцейськими собаки. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Врятовані поліцейськими собаки. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Врятовані поліцейськими собаки. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Поліцейські під час обушуку квартири власниці собак. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
Собаки перебували в недоброму фізичному стані. Після огляду їх тварин було передано для подальшого обстеження та лікування.
Нагадаємо, що у Львівській області затримали чоловіка, який стріляв в безпритульного собаку.
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