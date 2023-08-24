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На Харківщині поліцейські врятували 15 собак від горе-власниці

24 серпня 2023 13:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині поліцейські врятували 15 собак від горе-власниці
Бездомна собаки в клітці (фото ілюстративне). Фото: Володимир Гонтар / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харківській області правоохоронці виявили випадок жорстокого поводження з тваринами. Підозрювана утримувала понад 15 собак у своїй квартирі в неналежних умовах, майже не вигулювала їх та не забезпечувала достатньої кількості їжі.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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До поліції від мешканців селища Докучаєвське надійшло повідомлення про жахливе поводження з тваринами. Люди скаржились, що 53-річна жінка жорстоко поводиться з собаками.

"Громадянка рідко вигулювала собак на вулиці, фізичні потреби вони справляли в помешканні, де немає каналізації. За словами очевидців, тварини через вибите вікно квартири, яке розташовано на першому поверсі, вистрибували на вулицю та кидалися на людей", — розповідать у поліції. 

Крім того, собаки не були вакциновані від сказу. Недостатня кількість їжі та періодичного доступу до води також стали проблемами.

Наразі з цього приводу розпочато кримінальне провадження. 23 серпня за рішенням суду правоохоронці здійснили обшук у жінки в її квартирі та вилучили 15 тварин, у тому числі 2 цуценяти.

  • Врятовані поліцейськими собаки. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Врятовані поліцейськими собаки. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Врятовані поліцейськими собаки. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Поліцейські під час обушуку квартири власниці собак. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Собаки перебували в недоброму фізичному стані. Після огляду їх тварин було передано для подальшого обстеження та лікування.

Нагадаємо, що у Львівській області затримали чоловіка, який стріляв в безпритульного собаку. 

Також ми писали про те, що на Волині 30 кажанів окупували квартиру, доки господарів не було вдома. 

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