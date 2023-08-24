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В Харьковской области полицейские спасли 15 собак от горе-владелицы

24 августа 2023 13:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области полицейские спасли 15 собак от горе-владелицы
Бездомная собака в клетке (фото иллюстративная). Фото: Владимир Гонтарь / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области правоохранители обнаружили случай жестокого обращения с животными. Подозреваемая содержала более 15 собак в своей квартире в ненадлежащих условиях, почти не выгуливала их и не обеспечивала достаточное количество пищи.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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В полицию от жителей поселка Докучаевское поступило сообщение об ужасном обращении с животными. Люди жаловались, что 53-летняя женщина жестоко обращается с питомцами.

"Гражданка редко выгуливала собак на улице, физические нужды они справляли в доме, где нет канализации. По словам очевидцев, животные из выбитого окна квартиры, расположенного на первом этаже, выпрыгивали на улицу и бросались на людей", — рассказывают в полиции.

Кроме того, собаки не были вакцинированы от бешенства. Недостаточное количество пищи и периодический доступ к воде также стали проблемами.

По этому поводу начато уголовное производство. 23 августа по решению суда правоохранители произвели обыск у женщины в ее квартире и изъяли 15 животных, в том числе 2 щенка.

  • Спасенные полицейскими собаки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Спасенные полицейскими собаки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Спасенные полицейскими собаки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Полицейские во время обыска квартиры владелицы собак. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Собаки находились в нехорошем физическом состоянии. После осмотра животные были переданы для дальнейшего обследования и лечения.

Напомним, что во Львовской области задержан мужчина, который стрелял в бездомную собаку.

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