В Харьковской области полицейские спасли 15 собак от горе-владелицы

Бездомная собака в клетке (фото иллюстративная). Фото: Владимир Гонтарь / УНИАН

В Харьковской области правоохранители обнаружили случай жестокого обращения с животными. Подозреваемая содержала более 15 собак в своей квартире в ненадлежащих условиях, почти не выгуливала их и не обеспечивала достаточное количество пищи.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Материалы дела

В полицию от жителей поселка Докучаевское поступило сообщение об ужасном обращении с животными. Люди жаловались, что 53-летняя женщина жестоко обращается с питомцами.

"Гражданка редко выгуливала собак на улице, физические нужды они справляли в доме, где нет канализации. По словам очевидцев, животные из выбитого окна квартиры, расположенного на первом этаже, выпрыгивали на улицу и бросались на людей", — рассказывают в полиции.

Кроме того, собаки не были вакцинированы от бешенства. Недостаточное количество пищи и периодический доступ к воде также стали проблемами.

По этому поводу начато уголовное производство. 23 августа по решению суда правоохранители произвели обыск у женщины в ее квартире и изъяли 15 животных, в том числе 2 щенка.

Спасенные полицейскими собаки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Спасенные полицейскими собаки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Спасенные полицейскими собаки. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Полицейские во время обыска квартиры владелицы собак. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/4 _ 4

Собаки находились в нехорошем физическом состоянии. После осмотра животные были переданы для дальнейшего обследования и лечения.

Напомним, что во Львовской области задержан мужчина, который стрелял в бездомную собаку.

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