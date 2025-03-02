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На Харківщині помітили "світловий стовп" — що це за явище

2 березня 2025 00:55
Чекарьова Марія - редактор
Над Харківщиною 1 березня 2025 року помітили "світловий стовп" — що це таке
"Світловий стовп" над Харківщиною. Фото: "Ми Україна"/Telegram
Чекарьова Марія - редактор

Увечері в суботу, 1 березня, у Харківській області помітили незвичайне небесне явище. У соцмережах поширили фотографії зі світловими променями, які нібито "б'ють" у землю. Люди жартували, що це, ймовірно, пришестя іншопланетян.

У проєкті про космос Alpha Centauri зазначили, що це, скоріш за все, був атмосферний феномен під назвою "світловий стовп". 

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Що відомо про небесне явище "світловий стовп"
Скриншот повідомлення Alpha Centauri

Що відомо про явище "світловий стовп"

"Світловий стовп" утворюється за особливих атмосферних умов: тиску, вологості й температури повітря.

Небесне явище "світловий стовп" на Харківщині ввечері 1 березня 2025 року
"Світловий стовп" у небі над Харківською областю. Фото: "Ми Україна"/Telegram

"На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа. Тобто стовп насправді спрямовано на землю, а не від неї", — пояснили науковці.

Небесне явище "світловий стовп" на Харківщині ввечері 1 березня 2025 року
"Світловий стовп" у небі над Харківською областю. Фото: "Ми Україна"/Telegram

Нагадаємо, у 2025 році в небі над Україною можна буде побачити оптичне явище "кривавий Місяць". Уперше його можна буде спостерігати вже в березні.

Також ми повідомляли, що в жовтні минулого року над Чорноморськом Одеської області помітили комету ATLAS. З усіх комет, що фіксували за останні 13 років, ця була найяскравішою.

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