Над Харківщиною 1 березня 2025 року помітили "світловий стовп" — що це таке

"Світловий стовп" над Харківщиною. Фото: "Ми Україна"/Telegram

Увечері в суботу, 1 березня, у Харківській області помітили незвичайне небесне явище. У соцмережах поширили фотографії зі світловими променями, які нібито "б'ють" у землю. Люди жартували, що це, ймовірно, пришестя іншопланетян.

У проєкті про космос Alpha Centauri зазначили, що це, скоріш за все, був атмосферний феномен під назвою "світловий стовп".

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Скриншот повідомлення Alpha Centauri

Що відомо про явище "світловий стовп"

"Світловий стовп" утворюється за особливих атмосферних умов: тиску, вологості й температури повітря.

"Світловий стовп" у небі над Харківською областю. Фото: "Ми Україна"/Telegram

"На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа. Тобто стовп насправді спрямовано на землю, а не від неї", — пояснили науковці.

"Світловий стовп" у небі над Харківською областю. Фото: "Ми Україна"/Telegram

Нагадаємо, у 2025 році в небі над Україною можна буде побачити оптичне явище "кривавий Місяць". Уперше його можна буде спостерігати вже в березні.

Також ми повідомляли, що в жовтні минулого року над Чорноморськом Одеської області помітили комету ATLAS. З усіх комет, що фіксували за останні 13 років, ця була найяскравішою.