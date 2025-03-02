Над Харківщиною 1 березня 2025 року помітили "світловий стовп" — що це таке

На Харківщині помітили "світловий стовп" — що це за явище
Увечері в суботу, 1 березня, у Харківській області помітили незвичайне небесне явище. У соцмережах поширили фотографії зі світловими променями, які нібито "б'ють" у землю. Люди жартували, що це, ймовірно, пришестя іншопланетян.
У проєкті про космос Alpha Centauri зазначили, що це, скоріш за все, був атмосферний феномен під назвою "світловий стовп".
Що відомо про явище "світловий стовп"
"Світловий стовп" утворюється за особливих атмосферних умов: тиску, вологості й температури повітря.
"На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа. Тобто стовп насправді спрямовано на землю, а не від неї", — пояснили науковці.
Нагадаємо, у 2025 році в небі над Україною можна буде побачити оптичне явище "кривавий Місяць". Уперше його можна буде спостерігати вже в березні.
Також ми повідомляли, що в жовтні минулого року над Чорноморськом Одеської області помітили комету ATLAS. З усіх комет, що фіксували за останні 13 років, ця була найяскравішою.
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