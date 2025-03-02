Над Харьковщиной 1 марта 2025 года заметили "световой столб" — что это такое

"Световой столб" над Харьковщиной. Фото: "Ми Україна"/Telegram

Вечером в субботу, 1 марта, в Харьковской области заметили необычное небесное явление. В соцсетях распространили фотографии со световыми лучами, которые якобы "бьют" в землю. Люди шутили, что это, вероятно, пришествие инопланетян.

В проекте о космосе Alpha Centauri отметили, что это, скорее всего, был атмосферный феномен под названием "световой столб".

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Скриншот сообщения Alpha Centauri

Что известно о явлении "световой столб"

"Световой столб" образуется при особых атмосферных условиях: давлении, влажности и температуре воздуха.

"Световой столб" в небе над Харьковской областью. Фото: "Мы Украина"/Telegram

"На относительно небольшой высоте образуются почти неподвижные симметричные кристаллы воды, которые отражают от источника на земле и создают иллюзию такого столба. То есть столб на самом деле направлен на землю, а не от нее", — пояснили ученые.

"Световой столб" в небе над Харьковской областью. Фото: "Ми Україна"/Telegram

Напомним, в 2025 году в небе над Украиной можно будет увидеть оптическое явление "кровавая Луна". Впервые его можно будет наблюдать уже в марте.

Также мы сообщали, что в октябре прошлого года над Черноморском Одесской области заметили комету ATLAS. Из всех комет, которые фиксировали за последние 13 лет, эта была самой яркой.