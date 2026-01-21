Понад пів мільйона абонентів на Харківщині лишаються без світла

Пункти незламності. Фото: ДСНС/Telegram

Станом на середу, 21 січня, близько 520 тисяч абонентів у Харківській області лишаються без світла. В регіоні розгорнуто майже тисячу Пунктів незламності.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У нас, наприклад, вчора (20 січня, — Ред.) була ситуація, коли у нас 1 мільйон 100 тисяч абонентів були без електроенергії. Це майже 90% населення міста Харкова та території Харківської області. Для нас головне подати електроенергію для людей, коли вони приходять до своїх домівок — від 18:00 години й пізніше і хоча б до ранку", — розповів очільник ОВА.

Водночас він додав, що на Харківщині розгорнули 950 Пунктів незламності, а також понад 350 Пунктів обігріву.

"Плюс готуємо місця для можливої видачі гарячого харчування. Тому що ми готуємося для найгіршого сценарію, тому що знову ж таки ворог б'є по всіх абсолютно енергетичних системах: і по теплозабезпеченню, і по енергозабезпеченню", — пояснив Синєгубова.

За його словами, наразі всі енергетики всіх служб цілодобово працюють для того, щоб оперативно ліквідувати ті наслідки, які були завдані протягом останнього тижня по нашій енергосистемі.

"Щоб ми мали змогу стабілізувати ситуацію і хоча б відключати людей по графіках, не більше ніж на три або чотири години максимум на добу", — резюмував Синєгубов.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Укренерго запровадило аварійні відключення у кількох регіонах України.

Нещодавно в Укренерго назвали регіони України з найдовшими відключеннями світла.