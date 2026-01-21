Более полумиллиона абонентов на Харьковщине остаются без света

Пункты несокрушимости. Фото: ГСЧС/Telegram

По состоянию на среду, 21 января, около 520 тысяч абонентов в Харьковской области остаются без света. В регионе развернуто почти тысяча Пунктов несокрушимости.

Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"У нас, например, вчера (20 января, — Ред.) была ситуация, когда у нас 1 миллион 100 тысяч абонентов были без электроэнергии. Это почти 90% населения города Харькова и территории Харьковской области. Для нас главное подать электроэнергию для людей, когда они приходят в свои дома — с 18:00 часов и позже и хотя бы до утра", — рассказал глава ОВА.

В то же время он добавил, что на Харьковщине развернули 950 Пунктов несокрушимости, а также более 350 Пунктов обогрева.

"Плюс готовим места для возможной выдачи горячего питания. Потому что мы готовимся для худшего сценария, потому что опять же враг бьет по всем абсолютно энергетическим системам: и по теплообеспечению, и по энергообеспечению", — пояснил Синегубова.

По его словам, сейчас все энергетики всех служб круглосуточно работают для того, чтобы оперативно ликвидировать те последствия, которые были нанесены в течение последней недели по нашей энергосистеме.

"Чтобы мы имели возможность стабилизировать ситуацию и хотя бы отключать людей по графикам, не более чем на три или четыре часа максимум в сутки", — резюмировал Синегубов.

Напомним, что сегодня утром Укрэнерго ввело аварийные отключения в нескольких регионах Украины.

Недавно в Укрэнерго назвали регионы Украины с самыми длинными отключениями света.