Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине более полумиллиона абонентов без света — детали

На Харьковщине более полумиллиона абонентов без света — детали

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 12:53
Более полумиллиона абонентов на Харьковщине остаются без света
Пункты несокрушимости. Фото: ГСЧС/Telegram

По состоянию на среду, 21 января, около 520 тысяч абонентов в Харьковской области остаются без света. В регионе развернуто почти тысяча Пунктов несокрушимости.

Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

На Харьковщине обесточены полмиллиона абонентов

"У нас, например, вчера (20 января, — Ред.) была ситуация, когда у нас 1 миллион 100 тысяч абонентов были без электроэнергии. Это почти 90% населения города Харькова и территории Харьковской области. Для нас главное подать электроэнергию для людей, когда они приходят в свои дома — с 18:00 часов и позже и хотя бы до утра", — рассказал глава ОВА.

В то же время он добавил, что на Харьковщине развернули 950 Пунктов несокрушимости, а также более 350 Пунктов обогрева.

"Плюс готовим места для возможной выдачи горячего питания. Потому что мы готовимся для худшего сценария, потому что опять же враг бьет по всем абсолютно энергетическим системам: и по теплообеспечению, и по энергообеспечению", — пояснил Синегубова.

По его словам, сейчас все энергетики всех служб круглосуточно работают для того, чтобы оперативно ликвидировать те последствия, которые были нанесены в течение последней недели по нашей энергосистеме.

"Чтобы мы имели возможность стабилизировать ситуацию и хотя бы отключать людей по графикам, не более чем на три или четыре часа максимум в сутки", — резюмировал Синегубов.

Напомним, что сегодня утром Укрэнерго ввело аварийные отключения в нескольких регионах Украины.

Недавно в Укрэнерго назвали регионы Украины с самыми длинными отключениями света.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине энергетика отключения света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации