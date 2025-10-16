На Харківщині чоловік планував підірвати авто ЗСУ

Правоохоронці під час затримання зловмисника. Ілюстративне фото: СБУ

У Харківській області правоохоронці попередили теракт проти українських військових. Відтак, зловмисник планував підірвати автомобіль воїнів ЗСУ.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у четвер, 16 жовтня.

Затримання зловмисника. Фото: Харківська обласна прокуратура

Теракт проти військових на Харківщині — подробиці

За інформацією прокуратури, безробітний мешканець міста Лозова, шукаючи "легкий заробіток", за допомогою Telegram-каналів погодився виконати отримане завдання.

Згідно з інструкціями підозрюваний виготовив саморобний вибуховий пристрій на базі корпусу вогнегасника: усередині було розміщено вибухову речовину та металеві елементи (гайки) з метою підвищення ефективності вибуху.

Вибухівка, яку зловмисник планував розмістити під автомобіль військових ЗСУ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Пристрій планувалося розмістити під автомобіль, який використовували військовослужбовці Сил оборони України, та дистанційно привести в дію у момент наближення особового складу. За виконане завдання він мав отримати грошову винагороду.

Однак зловмиснику не вдалося реалізувати задумане, адже правоохоронці затримали чоловіка під час спроби закласти вибухівку під автомобіль військових.

Автомобіль ЗСУ, який хотів підірвати зловмисник. Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 53-річному громадянину у готуванні терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі затримали російських агентів, які готували теракт проти українських військових.

Також ми інформували, що на Житомирщині затримали агента РФ, який організував теракт у Коростишеві.