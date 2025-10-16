На Харьковщине мужчина планировал взорвать авто ВСУ

Правоохранители во время задержания злоумышленника. Иллюстративное фото: СБУ

В Харьковской области правоохранители предупредили теракт против украинских военных. Злоумышленник планировал взорвать автомобиль воинов ВСУ.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в четверг, 16 октября.

Задержание злоумышленника. Фото: Харьковская областная прокуратура

Теракт против военных на Харьковщине — подробности

По информации прокуратуры, безработный житель города Лозовая, ища "легкий заработок", с помощью Telegram-каналов согласился выполнить полученное задание.

Согласно инструкциям подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство на базе корпуса огнетушителя: внутри было размещено взрывчатое вещество и металлические элементы (гайки) с целью повышения эффективности взрыва.

Взрывчатка, которую злоумышленник планировал разместить под автомобиль военных ВСУ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Устройство планировалось разместить под автомобиль, который использовали военнослужащие Сил обороны Украины, и дистанционно привести в действие в момент приближения личного состава. За выполненную задачу он должен был получить денежное вознаграждение.

Однако злоумышленнику не удалось реализовать задуманное, ведь правоохранители задержали мужчину при попытке заложить взрывчатку под автомобиль военных.

Автомобиль ВСУ, который хотел взорвать злоумышленник. Фото: Харьковская областная прокуратура

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 53-летнему гражданину в приготовлении террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что недавно в Одессе задержали российских агентов, которые готовили теракт против украинских военных.

Также мы информировали, что на Житомирщине задержали агента РФ, который организовал теракт в Коростышеве.