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На Харківщині посадовець вимагав хабар — що вирішив суд

11 листопада 2024 09:50
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Харківщині суд зобов'язав посадовця заплатити штраф за вимагання хабаря
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Начальник водоканалізаційного господарства Харківського квартирно-експлуатаційного управління розповів чоловіку, що зможе допомогти перемогти у тендері, але за це хоче отримати хабар у розмірі 25 тисяч гривень. Суд визнав посадовця винним та призначив штраф.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду від 31 жовтня.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачуваний зустрівся з невідомим чоловіком, щоб обговорити умови участі у тендері з приводу закупівлі радіаторів опалення для Харківського КЕУ. Під час бесіди посадовець повідомив, що за 25 тисяч гривень може допомогти співрозмовнику перемогти у тендері.

Слідство з'ясувало, що обвинувачуваний умисно створив умови, за яких його співрозмовник був вимушений погодитися на передачу першому неправомірної вигоди.

Того ж дня 25 тисяч гривень передали на парковці торгового центру.

Що вирішив суд

Сторони у справі уклали угоду про визнання винуватості.

Посадовця визнали винним у зловживанні впливом та призначили штраф на користь держави у розмірі 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, суд розглянув справу жительки Вишгорода, яка організувала схему незаконного переправляння військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

На Львівщині судили чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон та намагався підкупити хабарем прикордонника.

Харків гроші корупція хабар судові рішення

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