В Харьковской области суд обязал чиновника заплатить штраф за вымогательство взятки

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Начальник водоканализационного хозяйства Харьковского квартирно-эксплуатационного управления рассказал мужчине, что сможет помочь победить в тендере, но за это хочет получить взятку в размере 25 тысяч гривен. Суд признал должностного лица виновным и назначил штраф.

Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда от 31 октября.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемый встретился с неизвестным мужчиной для обсуждения условий участия в тендере по поводу закупки радиаторов отопления для Харьковского КЭУ. Во время беседы чиновник сообщил, что за 25 тысяч гривен может помочь собеседнику победить в тендере.

Следствие выяснило, что обвиняемый намеренно создал условия, при которых его собеседник был вынужден согласиться на передачу первой неправомерной выгоды.

В тот же день 25 тысяч гривен было передано на парковке торгового центра.

Что решил суд

Стороны по делу заключили соглашение о признании виновности.

Чиновника признали виновным в злоупотреблении влиянием и назначили штраф в пользу государства в размере 34 тысяч гривен.

Напомним, суд рассмотрел дело вышгородской жительницы, которая организовала схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу.

Во Львовской области судили мужчину, который переправлял уклонистов за границу и пытался подкупить взяткой пограничника.