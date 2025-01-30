На Харківщині посадовців викрили на розкраданні 20 млн грн під час ремонту доріг

Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали групу посадовців та бізнесменів, які привласнювали бюджетні кошти, виділені на ремонт доріг у Харківській області. Сума завданих збитків сягнула майже 20 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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До корупційної схеми причетні вісім осіб, серед яких заступник голови територіальної громади у Харківській області, посадові особи сільської ради та представники підрядних компаній. За організацію злочинної схеми фігурантам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними оперативників, корупційну аферу організував заступник голови громади. У 2023 році він ініціював укладення 12 договорів із заздалегідь визначеними підприємствами.

Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція України

До схеми він залучив двох підлеглих посадовців, а також керівників і бухгалтерів підрядних компаній. Вони штучно завищували обсяги виконаних робіт, занижували якість матеріалів, економили на асфальті, піску та щебені. Контроль за ремонтом був лише формальним, адже фахівець, відповідальний за технічний нагляд, узагалі не відвідував місця проведення робіт, оскільки перебував на військовій службі. За результатами експертизи, через ці махінації громада втратила майже 20 мільйонів гривень.

Знайдена готівка в одного з піозрюваних. Фото: Національна поліція України

28 січня у рамках кримінального провадження правоохоронці провели шість обшуків за місцем проживання фігурантів. У ході слідчих дій було вилучено понад 1 мільйон гривень готівкою, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, автомобіль і чорнові записи.

Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція України

Восьми учасникам схеми повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, створення та участь у злочинній організації, привласнення майна через зловживання службовим становищем, службове підроблення. Слідчі дії тривають, правоохоронці працюють над відшкодуванням завданих збитків.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомляла про вручення підозри кільком посадовцям Укрзалізниці, які за хабар надали допуск стороннім до вантажних вагонів.

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