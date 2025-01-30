На Харьковщине чиновников разоблачили на хищении 20 млн грн во время ремонта дорог

Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали группу должностных лиц и бизнесменов, которые присваивали бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог в Харьковской области. Сумма нанесенного ущерба составила почти 20 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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К коррупционной схеме причастны восемь человек, среди которых заместитель председателя территориальной громады в Харьковской области, должностные лица сельского совета и представители подрядных компаний. За организацию преступной схемы фигурантам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным оперативников, коррупционную аферу организовал заместитель председателя громады. В 2023 году он инициировал заключение 12 договоров с заранее определенными предприятиями.

Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция Украины

К схеме он привлек двух подчиненных чиновников, а также руководителей и бухгалтеров подрядных компаний. Они искусственно завышали объемы выполненных работ, занижали качество материалов, экономили на асфальте, песке и щебне. Контроль за ремонтом был лишь формальным, ведь специалист, ответственный за технический надзор, вообще не посещал места проведения работ, поскольку находился на военной службе. По результатам экспертизы, из-за этих махинаций громада потеряла почти 20 миллионов гривен.

Обнаруженные у одного из подозреваемых наличные. Фото: Национальная полиция Украины

28 января в рамках уголовного производства правоохранители провели шесть обысков по месту жительства фигурантов. В ходе следственных действий было изъято более 1 миллиона гривен наличными, финансовую документацию, компьютерную технику, автомобиль и черновые записи.

Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Восьми участникам схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности создание и участие в преступной организации, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог.

Напомним, Киевская городская прокуратура сообщала о вручении подозрения нескольким должностным лицам Укрзализныци, которые за взятку предоставили допуск посторонним к грузовым вагонам.

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