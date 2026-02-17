Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині постраждали люди через російські бомбардування

На Харківщині постраждали люди через російські бомбардування

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 09:14
Удари по Харківщині за добу — є поранені та руйнування
Пожежники. Фото: ДСНС Харківщини

Минулої доби під російськими атаками опинилися три населені пункти Харківської області. Найбільше постраждала Гусинка Кіндрашівської громади — там поранення дістали двоє чоловіків віком 51 і 52 роки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наслідки російських атак по Харківщині за добу

По регіону росіяни застосовували різні типи озброєння. Було здійснено один удар КАБ, застосовно три безпілотники типу "Герань-2", а також ще один дрон, тип якого наразі уточнюють. Наслідки ударів торкнулися цивільної інфраструктури. У селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. У селі Енергетиків Лозівського району під обстріл потрапили енергомережі.

Окремо повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей. Загалом від початку роботи цього пункту там зареєстрували 19 302 особи.

Яка ситуація на фронті в Харківській області

На фронті протягом доби відбулося 201 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі — в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів, а також у напрямках Графського, Вільчі, Шев'яківки та Чугунівки.

На Куп'янському напрямку зафіксували шість атак у напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

Нагадаємо, в Одеській МВА повідомили про наслідки російської атаки в ніч проти 17 лютого.

Також Росія намагалася атакувати Бурштинську ТЕЦ вранці, 17 лютого.

Харків обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації