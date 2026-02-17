Удари по Харківщині за добу — є поранені та руйнування

Пожежники. Фото: ДСНС Харківщини

Минулої доби під російськими атаками опинилися три населені пункти Харківської області. Найбільше постраждала Гусинка Кіндрашівської громади — там поранення дістали двоє чоловіків віком 51 і 52 роки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наслідки російських атак по Харківщині за добу

По регіону росіяни застосовували різні типи озброєння. Було здійснено один удар КАБ, застосовно три безпілотники типу "Герань-2", а також ще один дрон, тип якого наразі уточнюють. Наслідки ударів торкнулися цивільної інфраструктури. У селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. У селі Енергетиків Лозівського району під обстріл потрапили енергомережі.

Окремо повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей. Загалом від початку роботи цього пункту там зареєстрували 19 302 особи.

Яка ситуація на фронті в Харківській області

На фронті протягом доби відбулося 201 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі — в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів, а також у напрямках Графського, Вільчі, Шев'яківки та Чугунівки.

На Куп'янському напрямку зафіксували шість атак у напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

Нагадаємо, в Одеській МВА повідомили про наслідки російської атаки в ніч проти 17 лютого.

Також Росія намагалася атакувати Бурштинську ТЕЦ вранці, 17 лютого.