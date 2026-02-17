Удари по Харківщині за добу — є поранені та руйнування

На Харківщині постраждали люди через російські бомбардування
Минулої доби під російськими атаками опинилися три населені пункти Харківської області. Найбільше постраждала Гусинка Кіндрашівської громади — там поранення дістали двоє чоловіків віком 51 і 52 роки.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новини.LIVE.
Наслідки російських атак по Харківщині за добу
По регіону росіяни застосовували різні типи озброєння. Було здійснено один удар КАБ, застосовно три безпілотники типу "Герань-2", а також ще один дрон, тип якого наразі уточнюють. Наслідки ударів торкнулися цивільної інфраструктури. У селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. У селі Енергетиків Лозівського району під обстріл потрапили енергомережі.
Окремо повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей. Загалом від початку роботи цього пункту там зареєстрували 19 302 особи.
Яка ситуація на фронті в Харківській області
На фронті протягом доби відбулося 201 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі — в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів, а також у напрямках Графського, Вільчі, Шев'яківки та Чугунівки.
На Куп'янському напрямку зафіксували шість атак у напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.
Нагадаємо, в Одеській МВА повідомили про наслідки російської атаки в ніч проти 17 лютого.
Також Росія намагалася атакувати Бурштинську ТЕЦ вранці, 17 лютого.
