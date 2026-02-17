Удары по Харьковщине за сутки — есть раненые и разрушения

Пожарные. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки под российскими атаками оказались три населенных пункта Харьковской области. Больше всего пострадала Гусинка Кондрашевской громады — там ранения получили двое мужчин в возрасте 51 и 52 года.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Новини.LIVE.

Последствия российских атак по Харьковской области за сутки

По региону россияне применяли различные типы вооружения. Был осуществлен один удар КАБ, применили три беспилотника типа "Герань-2", а также еще один дрон, тип которого сейчас уточняют. Последствия ударов затронули гражданскую инфраструктуру. В поселке Казачья Лопань Харьковского района повреждены три частных дома и автомобиль. В селе Энергетиков Лозовского района под обстрел попали энергосети.

Отдельно сообщается, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 168 человек. Всего с начала работы этого пункта там зарегистрировали 19 302 человека.

Какая ситуация на фронте в Харьковской области

На фронте в течение суток произошло 201 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи - в районах Волчанска и Волчанских Хуторов, а также в направлениях Графского, Вильчи, Шевяковки и Чугуновки.

На Купянском направлении зафиксировали шесть атак в направлениях Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки, Новоосинового и Богуславки.

