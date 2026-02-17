Видео
Україна
Главная Харьков На Харьковщине пострадали люди из-за российских бомбардировок

На Харьковщине пострадали люди из-за российских бомбардировок

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 09:14
Удары по Харьковщине за сутки — есть раненые и разрушения
Пожарные. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки под российскими атаками оказались три населенных пункта Харьковской области. Больше всего пострадала Гусинка Кондрашевской громады — там ранения получили двое мужчин в возрасте 51 и 52 года.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия российских атак по Харьковской области за сутки

По региону россияне применяли различные типы вооружения. Был осуществлен один удар КАБ, применили три беспилотника типа "Герань-2", а также еще один дрон, тип которого сейчас уточняют. Последствия ударов затронули гражданскую инфраструктуру. В поселке Казачья Лопань Харьковского района повреждены три частных дома и автомобиль. В селе Энергетиков Лозовского района под обстрел попали энергосети.

Отдельно сообщается, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 168 человек. Всего с начала работы этого пункта там зарегистрировали 19 302 человека.

Какая ситуация на фронте в Харьковской области

На фронте в течение суток произошло 201 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи - в районах Волчанска и Волчанских Хуторов, а также в направлениях Графского, Вильчи, Шевяковки и Чугуновки.

На Купянском направлении зафиксировали шесть атак в направлениях Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки, Новоосинового и Богуславки.

Напомним, в Одесской МВА сообщили о последствиях российской атаки в ночь на 17 февраля.

Также Россия пыталась атаковать Бурштынскую ТЭЦ утром, 17 февраля.

Харьков обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
