На Харківщині пожежне авто підірвалось на вибухівці

Пожежне авто. Фото: ДСНС

У Харківській області під час гасіння пожежі постраждали двоє лісників. Пожежний автомобіль лісового господарства підірвався на вибухівці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини у Facebook.

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Так, у Балаклійському лісництві сталася масштабна пожежа, під час гасіння якої на вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль лісового господарства.

Внаслідок інциденту постраждали двоє лісників, отримавши гостру реакцію на стрес. За даними ДСНС, вогонь охопив 290 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету.

Пожежа. Фото: ДСНС

Піротехніки. Фото: ДСНС

Станом на 17:00 пожежа була зафіксована на площі 30 гектарів, на місці працювали 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, вісім піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Канаді вчора сталася пожежа на території музейного комплексу Село української спадщини.

Також днями в одному з потягів Укрзалізниці сталася пожежа, загинув працівник.