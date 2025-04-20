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На Харківщині пожежний автомобіль підірвався на вибухівці

20 квітня 2025 21:09
Євгенія Брюховецька - редактор
На Харківщині пожежне авто підірвалось на вибухівці
Пожежне авто. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харківській області під час гасіння пожежі постраждали двоє лісників. Пожежний автомобіль лісового господарства підірвався на вибухівці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини у Facebook.

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Так, у Балаклійському лісництві сталася масштабна пожежа, під час гасіння якої на вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль лісового господарства.

Внаслідок інциденту постраждали двоє лісників, отримавши гостру реакцію на стрес. За даними ДСНС, вогонь охопив 290 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету.

На Харківщині горить ліс, пожежне авто підірвалося на вибухівці
Пожежа. Фото: ДСНС
На Харківщині пожежне авто підірвалось на ВНП
Піротехніки. Фото: ДСНС

Станом на 17:00 пожежа була зафіксована на площі 30 гектарів, на місці працювали 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, вісім піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Канаді вчора сталася пожежа на території музейного комплексу Село української спадщини.

Також днями в одному з потягів Укрзалізниці сталася пожежа, загинув працівник.

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