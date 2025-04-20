На Харьковщине пожарное авто подорвалось на взрывчатке

Пожарное авто. Фото: ГСЧС

В Харьковской области во время тушения пожара пострадали двое лесников. Пожарный автомобиль лесного хозяйства подорвался на взрывчатке.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины в Facebook.

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Так, в Балаклейском лесничестве произошел масштабный пожар, во время тушения которого на взрывоопасном предмете подорвался автомобиль лесного хозяйства.

В результате инцидента пострадали двое лесников, получив острую реакцию на стресс. По данным ГСЧС, огонь охватил 290 гектаров хвойной подстилки и 20 гектаров камыша.

Пожар. Фото: ГСЧС

Пиротехники. Фото: ГСЧС

По состоянию на 17:00 пожар был зафиксирован на площади 30 гектаров, на месте работали 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, восемь пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Канаде вчера произошел пожар на территории музейного комплекса Село украинского наследия.

Также на днях в одном из поездов Укрзализныци произошел пожар, погиб работник.