На Харьковщине пожарное авто подорвалось на взрывчатке

На Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на взрывчатке
В Харьковской области во время тушения пожара пострадали двое лесников. Пожарный автомобиль лесного хозяйства подорвался на взрывчатке.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины в Facebook.
Подрыв авто на Харьковщине
Так, в Балаклейском лесничестве произошел масштабный пожар, во время тушения которого на взрывоопасном предмете подорвался автомобиль лесного хозяйства.
В результате инцидента пострадали двое лесников, получив острую реакцию на стресс. По данным ГСЧС, огонь охватил 290 гектаров хвойной подстилки и 20 гектаров камыша.
По состоянию на 17:00 пожар был зафиксирован на площади 30 гектаров, на месте работали 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, восемь пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства.
Напомним, в Канаде вчера произошел пожар на территории музейного комплекса Село украинского наследия.
Также на днях в одном из поездов Укрзализныци произошел пожар, погиб работник.
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