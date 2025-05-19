На Вовчанському напрямку прикордонники обстріляли позиції росіян

Пожежа та дим внаслідок атаки. Фото: скриншот з відео

На Вовчанському напрямку Харківської області українські прикордонники атакували позиції російських окупантів. В результаті успішного обстрілу знищено склади з боєкомплектами ворога.

Про це інформує Держприкордонслужба України у понеділок, 19 травня, в Telegram.

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У ДПСУ зазначили, що українські прикордонники бригади "Гарт" демілітаризують ворога на Вовчанському напрямку. Відтак, захисники завдали ударів по позиціях російських загарбників.

Внаслідок атаки на опорні пункти росіян — знищено два склади з бойовими комплектами та пункт управління ворожими дронами.

"Дронарі та мінометники бригади завдали серії точних ударів по опорних пунктах противника. Зокрема, "повітряні мисливці" РУБпАК "Фурія" знищили два склади з БК та пункт управління ворожими дронами", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Крім того, нещодавно прикордонники зупинили спробу наступу росіян на Сумщині.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".